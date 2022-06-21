Bursaspor, Ahmet Düverioğlu’nu transfer etti

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Frutti Extra Bursaspor, Fenerbahçe'den Ahmet Düverioğlu'nu kadrosuna kattı.

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Bursaspor, transferde hız kesmiyor. Yeşilbeyazlı kulüp, Fenerbahçe’den Ahmet Düverioğlu’nu kadrosuna kattığını açıkladı. “Hoş Geldin Ahmet Düverioğlu” başlığıyla verdiği bilgilendirme mesajında Bursaspor, transferi şu sözlerle duyurdu:

“Kulübümüz, Fenerbahçe'nin 29 yaşındaki pivotu Ahmet Düverioğlu ile anlaşma sağladı. Düverioğlu'na hoş geldin diyor, kendisine başarılı bir sezon diliyoruz.”

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