Gemlik Devlet Hastanesi'nde ‘gıda zehirlenmesi’ şüphesi

Cinnet getiren baba dehşet saçtı: Bir aile yok oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Gemlik Devlet Hastanesinde görevli 80 kişi, yedikleri yemekten sonra fenalaşınca ‘gıda zehirlenmesi’ şüphesiyle tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, gece geç saatlerde fenalaşan 80 kişi, hastaneye müracaat etti. Çalışanların öğle yemeğinde yedikleri patates püreli köfte ve tarhana çorbasından dolayı zehirlenmiş olabilecekleri üzerinde duruluyor.

Personelin hayati tehlikesi bulunmazken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.