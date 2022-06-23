Folklor ekibinden muhteşem performans

Aralarında Özhan personellerinin de olduğu folklor topluluğu, muhteşem bir performansa imza attı.

Gala Kültür ve Sanat Merkezi yılsonu etkinliğinde sahne alan Özhan Akademi Folklor Topluluğu, düzenlediği gösteriyle izleyenleri büyüledi. Yıl boyunca düzenli olarak katıldıkları dersler ile emek vererek üzerine çalıştıkları koreografiyi sergileyen topluluk üyeleri, Rize yöresine ait ezgilerle dans etti.

Mağazalar Zinciri Kurumsal İletişim Müdürü Ayşen Yılmaz, "Türkiye halk oyunları bakımından çok zengin bir kültüre ve bir çok kültüre ev sahipliği yapmaktadır. Kurs süresi boyunca değişik yörelerin oyunlarını deneyimleyen Özhan çalışanları, halk oyunları öğrenirken bu değerli kültürümüze sahip çıkmanın ve kendilerine yeni beceriler katmanın gururunu yaşadı" dedi.

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