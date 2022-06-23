Uludağ Üniversitesi Çocuk Hematoloji bölümüne uzman atanacak Bursa’ya 23 uzman hekim atanıyor

Bursa’ya 105. dönem devlet hizmet yükümlüsü ataması kurası ile 23 uzman ve 4 pratisyen hekim atanacak. Ayrıca Bursa Uludağ Üniversitesi Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Bölümüne de uzman ataması planlanıyor.

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan sosyal medyadan şu açıklamayı yaptı; “Bursa'mız 105. Dönem Devlet Hizmet Yükümlüsü Atama Kurası ile 23 uzman ve 4 pratisyen hekim kazanıyor. Bakanlığımızın desteğiyle de Uludağ Üniversitesi Hastanemize çocuk hematoloji ve onkoloji uzmanı ataması planlanıyor”

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