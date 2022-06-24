Semih ŞAHİN-Mehmet İNAN/ MUDANYA (Bursa), (DHA)BURSA'da palet fabrikasında yangın çıktı. Kimyasal maddelerin bulunduğu fabrikadaki yangın, itfaiye tarafından kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Yangın, saat 16.30 sıralarında Mudanya ilçesi Işıklı Mahallesi'ndeki palet fabrikasında çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, yangın çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Dumanlar, ilçenin birçok noktasından görülürken, itfaiye yetkililerinden alınan bilgiye göre yangın 500 metrekarelik alanda etkili oldu.
Yangına ilçedeki itfaiye ekiplerinin yanı sıra Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri de müdahale ediyor. Kimyasal maddelerin bulunduğu fabrikadaki yangını söndürme çalışmaları sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Mudanya Semih ŞAHİN-Mehmet İNAN
2022-06-24 16:55:53
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