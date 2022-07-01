Bursalılar Esra İçöz ile çoştu

İnegöl Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu ve TRT sanatçısı Esra İçöz, kültür sanat etkinlikleri dolayısıyla İnegöllülerle buluştu. Heykel önünde yapılan açık hava konserinde, sanatseverler eğlence dolu bir akşam yaşadı.

Şehrin kültür sanat hayatına yön veren organizasyonlar düzenleyen İnegöl Belediyesi, Perşembe akşamı Heykelde özel bir konserle sanatseverleri buluşturdu. İnegöl Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosunun sahne aldığı konserde, TRT sanatçısı Esra İçöz’de İnegöllülerle buluştu. Yüzlerce vatandaşın katıldığı konser geç saatlere kadar devam ederken, koro ve konuk sanatçı İçöz seslendirdikleri eserlerle adeta kulakların pasını sildi.Konser, Şef Diler Yalaza yönetimindeki İnegöl Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu konseriyle başladı. Koro ve solo eserlerin yer aldığı bölümde, İnegöl’ün değerleri performanslarıyla büyük beğeni topladı. Yaklaşık 1 saat süren İnegöl Belediyesi TSM Korosu konserinde, vatandaşlar da şarkılara eşlik ederek coşkuya coşku kattı.Koronun ardından gecenin konuğu, TRT sanatçısı Esra İçöz sahneye çıktı. Kimi zaman duygulandıran şarkılarla, kimi zaman ise gecenin coşkusuna coşku katan eserlerle İnegöllülere unutulmaz bir gece yaşatan Esra İçöz hem sesi hem sahne performansıyla beğeni topladı.Renkli görüntülerin yaşandığı konsere Belediye Başkanı Alper Taban da beraberindeki heyetle birlikte katıldı. Konser sırasında sahneye davet edilen Başkan Alper Taban, yaptığı selamlama konuşmasında “Burada bulunan vatandaşlarımıza kulak verdiğimizde, kültür sanatı gerçekten özlediğimizi görüyorum. Daha fazla beklenti olduğunu görüyorum. Pandemi sürecinde bu noktada biraz tedbirler aldık ve geri durduk. Ancak bundan sonraki süreçte inşallah dolu dolu kültür sanatla ilgili çalışmalarımız olacak. Korolarımız, şehrimizde ağırlayacağımız sanatçılarımız, tiyatrolar ve daha pek çok etkinlik için hazırlık yapıyoruz. Temmuz ayında programlarımız var, festivalimiz var. Burada da çok dolu dolu etkinlikler olacak. Bu gece de değerli sanatçımız Esra Hanım şehrimizi şereflendirdiler. Kendilerine teşekkür ediyorum. Bu işin arkasında ciddi emekler var. Arkadaşlarımız bu sahneyi yapabilmek için ciddi hazırlıklar yapıyorlar. Ben katılımlarıyla programımızı şereflendiren vatandaşlarımıza da teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.

Başkan Taban, gecenin anısına sanatçıya hediye takdiminde de bulundu.

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