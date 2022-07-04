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Cezayir’de devam eden 19. Akdeniz Oyunları’nda geride kalan günlerde Bursa Büyükşehir Belediyesporlu badmintoncular Emre Lale ve Özge Bayrak Bağcı’nın bronz madalya kazanmasının ardından kulübün Olimipiyat üçüncüsü milli tekvandocu Hatice Kübra İlgün de altın madalya kazandı.

Oran kentinde gerçekleştirilen organizasyonda 57 kiloda tatamiye çıkan Hatice Kübra İlgün, ilk turu maç yapmadan geçerken, çeyrek finalde Güney Kıbrıslı Markella Teggeri 222 mağlup ederek adını son 4 arasına yazdırdı. Yarıfinalde İtalyan Giada Al Halwaniile karşı karşıya gelen Hatice Kübra İlgün, rakibine 123 üstünlük sağlarken altın madalya mücadelesine çıkma hakkını kazandı. Olimpiyat üçüncüsü milli tekvandocu, finalde ise Mısırlı rakibi Ashrakat Darwish'i 287 mağlup ederek altın madalyaya uzandı. Böylece Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcuları, organizasyonda 3 madalya kazanmış oldu. Akdeniz Oyunları'nda geride kalan günlerde Bursa Büyükşehir Belediyesporlu badmintoncular Özge Bayrak Bağcı ve Emre Lale bronz madalya kazanırken, voleybol takımı oyuncuları Gökhan Gökgöz ve Metin Toy ise milli takım ile çeyrek final oynamıştı.

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