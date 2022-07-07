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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursa Büyükşehir bayrama hazır

İHA

Bursa Büyükşehir bayrama hazır

Bursa Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların huzurlu bir bayram geçirmeleri için gereken tüm tedbirleri aldı. Bu arada, 17 ilçede belirlenen kurban kesim noktalarında da Büyükşehir ekipleri, ilaçlama çalışmalarına bayram boyunca devam edecek.
Büyükşehir Belediyesi’nin kentte huzurlu bir bayram yaşanması adına yaptığı çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Bu çerçevede ‘arefe günü ile bayramın 4 günü boyunca’ 10:15 ile 18:30 saatleri arasında ‘saatte bir karşılıklı olarak’ Hamitler, Erdoğanköy ve Hasköy mezarlıklarına ücretsiz otobüs seferleri gerçekleştirilecek. Hamitler için görevlendirilecek otobüs; Kent Meydanı, Ulubatlı Hasan Bulvarı, İzmir Yolu, Yeni Mudanya Yolu, Filament Kavşağı, Kavaklı ve Albayrak caddelerini takip edecek ve dönüş aynı istikametten olacak. Hasköy Mezarlığı için de Bursaray Emek İstasyonu’ndan kalkacak otobüsler; Korupark Kavşağı, Mudanya Yolu, Bademli Kavşağı, Hasköy güzergahından mezarlığa ulaşacak. Erdoğanköy Mezarlığı’na gidecek araçlar da Bursaray Kestel İstasyonu’ndan kalkacak ve doğrudan mezarlığa ulaşacak.
Öte yandan Mezarlıklar Şube Müdürlüğü koordinasyonunda Tarım ve Peyzaj A.Ş ekipleri tarafından 17 ilçedeki yaklaşık 3 bin mezarlık, yapılan temizlik çalışmalarıyla bayram ziyaretlerine hazır hale getiriliyor.
BURULAŞ Çağrı Merkezi
Büyükşehir Belediyesi Otobüs İşletmesi Müdürlüğü ile hafif raylı sistem işletmesini yürüten BURULAŞ Genel Müdürlüğü, vatandaşların bayram süresince rahat ve güvenli biçimde yolculuk etmelerini sağlamak için her türlü tedbiri alarak normal seferlerini sürdürecek. Vatandaşlar, ulaşımla ilgili her türlü talep ya da şikayeti 0850 850 99 16 numaralı telefondan BURULAŞ Çağrı Merkezi’ne bildirebilecek.
Ekipler görev başında
Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı, Kurban Bayramı öncesi ve bayram boyunca vatandaşlardan direkt gelen ya da 716 33 00 716 33 40 261 52 40 444 16 00 ve Alo Belediye 153 numaralı hatlara iletilen öneri ya da şikayetleri anında değerlendirmek üzere yaya ve motorize ekipler oluşturdu. Ayrıca, şehir içerisinde toplu taşıma hizmeti veren özel halk otobüsleri, minibüs, taksi ve dolmuşlar ile seyahat eden yolcuların her türlü mağduriyet ve şikayetlerinin giderilmesi amacıyla Trafik Denetleme Zabıta Amirliğinde, şehirlerarası yolculuk yapan yolcuların şikayetlerinin değerlendirilmesi için de Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde bulunan Terminal Zabıta Amirliğinde personel görevlendirildi.
Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, Kurban Bayramı’nda her türlü itfaiye hizmeti ve yangın ihtimaline karşı 28 ayrı istasyon, 561 personel ve 121 araçla görevini sürdürecek. İhtiyaç duyulması halinde vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ulaşabilecek.
Yollarla ilgili sıkıntılarda acil müdahaleler için Yol Bakım Onarım Şube Müdürlüğü bünyesinde de nöbetçi ekipler oluşturuldu.
BUSKİ Genel Müdürlüğü’nün bakım ve onarım ekipleri de bayramda 24 saat hizmet verecek. Vatandaşlar, su ve kanalizasyonla ilgili her türlü şikayetlerini 185 ya da 444 5 185 numaralı telefonlara bildirerek yardım isteyebilecek.
Bayram süresince Mezarlıklar Şube Müdürlüğü de defin işlemlerini sürdürecek. Mezarlıklar ziyarete açık olacak. Vatandaşların her konudaki dilek ve şikâyetlerine yardımcı olmak üzere hizmet birimleri çalışmalarını aralıksız sürdürecek.
Bu arada 17 ilçede belirlenen kurban kesim noktalarında Sağlık İşleri Daire Başkanlığı’na bağlı ilaçlama ekipleri, sinek ve haşere ile mücadeleye karşı bayram boyunca çalışma yürütecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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