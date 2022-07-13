Tahsin Tam: "Bursaspor’u play-off yarışında tutmak istiyoruz"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tahsin Tam: "Bursaspor’u play-off yarışında tutmak istiyoruz"

İHA

Tahsin Tam: "Bursaspor’u play-off yarışında tutmak istiyoruz"

Bursaspor Teknik Direktörü Tahsin Tam, "Takımı playoff yarışı içinde tutmak istiyoruz. Transfer tahtamız kapalı. Mevkisel olarak bazı sıkıntılar yaşayacağımızı görsek de çalışacağız. Dezavantajları elbette göreceğiz. Ama o yarışta takımı tutmak istiyoruz. Takımımızı o yarışta tutarsak devre arasında her şey olabilir. Bursaspor büyük bir camia. Bir aksiyon ortaya çıkarsa bizi yukarıya taşımak için gerekli hamleler de yapılabilir" dedi.
Bursaspor Teknik Direktörü Tahsin Tam, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Yeni sezonu bugün yapılan antrenmanla birlikte açan yeşilbeyazlı takımla ilgili son gelişmeleri aktaran 53 yaşındaki teknik adam, “En zengin kadroya yine biz sahibiz. Yetenekli bir gençliğe sahibiz. Dokunulmayı bekleyen çocuklar var. Ekstra çalışacağız. Onları her konuda geliştirmemiz lazım. Bursaspor’un hedefini lig başlayınca göreceğiz. Takımı playoff yarışı içinde tutmak istiyoruz. Transfer tahtamız kapalı. Mevkisel olarak bazı sıkıntılar yaşayacağımızı görsek de çalışacağız. Dezavantajları elbette göreceğiz. Ama o yarışta takımı tutmak istiyoruz. Takımımızı o yarışta tutarsak devre arasında her şey olabilir. Bursaspor büyük bir camia. Bir aksiyon ortaya çıkarsa bizi yukarıya taşımak için gerekli hamleler de yapılabilir" ifadelerini kullandı.

"Özer Hurmacı defteri kapandı"
Bursaspor Teknik Direktörü Tahsin Tam, Özer Hurmacı ve Onur Atasayar ile ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. Tecrübeli çalıştırıcı, "Özer Hurmacı konusu bizde kapandı. Herhangi bir gelişme yok. Ama Onur Atasayar’ı istiyoruz. Yüzde 5050 diyebiliriz” dedi. Tahsin Tam, ayrıca takım kaptanının Enver Cenk Şahin yardımcısının ise Furkan Emre Ünver olacağını söyledi. “Afyon kampına kadar kalabalık çalışacağız” diyen Tam, "Değerli bir altyapıya sahibiz. Bu yarışın içinde sürekli altyapı ile iletişimde olacağız. Burada kadroyu geniş tutmamızdaki amaç her futbolcu yakından gözlemlemek için yapıyoruz. Genç oyuncular çok heyecanlı. Çok değişik bir fırsat da çıktı onlara. Emirhan Aydoğan mesala Daha önce 2. Lig’lerde oynuyordu ama o eşeği geçti. Transfer yasağı onlar için avantaj oldu. Bursaspor markası onlara değer kattı. Onlar da çok çalıştı. Taraftarımız da arkalarında durdu. Taraftarımız sabretmesi lazım. İnşallah onlara güzel günler yaşatacağız" ifadelerini kullandı. Tahsin Tam ayrıca Afyon kampında 5 hazırlık maçı yapacaklarını belirtti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

İsmail Ertekin: "Bursaspor’un 10 milyon TL kaybı var"
YEREL HABERLER İsmail Ertekin: "Bursaspor’un 10 milyon TL kaybı var"
Bursaspor’da yeni sezon hazırlıkları başladı
YEREL HABERLER Bursaspor’da yeni sezon hazırlıkları başladı
Togo'da kazada hayatını kaybeden Aksoy son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Togo'da kazada hayatını kaybeden Aksoy son ...
Mudanya'da karasineğin sebebi belli oldu
YEREL HABERLER Mudanya'da karasineğin sebebi belli oldu
Apranti Uğurcan, at yüzdürürken boğuldu (3)
YEREL HABERLER Apranti Uğurcan, at yüzdürürken boğuldu (3)
Apranti Uğurcan, at yüzdürürken boğuldu (2)
YEREL HABERLER Apranti Uğurcan, at yüzdürürken boğuldu (2)
At yüzdürürken dengesini kaybedip denize düşen genç apranti boğularak öldü
YEREL HABERLER At yüzdürürken dengesini kaybedip denize düşen genç ...
Apranti Uğurcan, at yüzdürürken boğuldu
YEREL HABERLER Apranti Uğurcan, at yüzdürürken boğuldu
Memur adaylarına ücretsiz eğitim desteği
YEREL HABERLER Memur adaylarına ücretsiz eğitim desteği
Genç apranti Uğurcan Demirbaş hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Genç apranti Uğurcan Demirbaş hayatını kaybetti
İnegöl 15 Temmuz'da meydanda olacak
YEREL HABERLER İnegöl 15 Temmuz'da meydanda olacak
BTSO’da rota yeni ihracatçılarla ekonomiye güç katmak
YEREL HABERLER BTSO’da rota yeni ihracatçılarla ekonomiye güç katmak
İzzet Kaptan son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER İzzet Kaptan son yolculuğuna uğurlandı
Periyodik bakım, düşük yakıt tüketimi için önemli
YEREL HABERLER Periyodik bakım, düşük yakıt tüketimi için önemli
Elmasbahçeler, sosyal gelişim merkezine kavuşuyor
YEREL HABERLER Elmasbahçeler, sosyal gelişim merkezine kavuşuyor
5 kişilik aile, alevler içinde kalan otomobilden son anda kurtuldu
YEREL HABERLER 5 kişilik aile, alevler içinde kalan otomobilden son ...
Mahsur kalan köpek, merdivenle kurtarıldı
YEREL HABERLER Mahsur kalan köpek, merdivenle kurtarıldı
İzzet Kaptan hayatını kaybetti
YEREL HABERLER İzzet Kaptan hayatını kaybetti
Otoyolda otomobil yangını
YEREL HABERLER Otoyolda otomobil yangını
Havuza girmek isteyen site sakinleri kavgaya tutuştu Havuza girmek isteyen mülk sahipleri birbirine girdi
YEREL HABERLER Havuza girmek isteyen site sakinleri kavgaya ...
Yıldırım'a yeni nefes
YEREL HABERLER Yıldırım'a yeni nefes
Sporda çıta yükseliyor
YEREL HABERLER Sporda çıta yükseliyor
Telefonunda metroda çekilmiş kadın fotoğrafı bulunmadı, darbedenlerden şikayetçi oldu
YEREL HABERLER Telefonunda metroda çekilmiş kadın fotoğrafı ...
Her yıl bu çorbadan içmek için uzun kuyruklar oluşturuyorlar Asırlardır yılda bir kez pişiyor hemen bitiyor
YEREL HABERLER Her yıl bu çorbadan içmek için uzun kuyruklar ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.