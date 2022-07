Tahsin Tam: "Bursaspor’u play-off yarışında tutmak istiyoruz"

Bursaspor Teknik Direktörü Tahsin Tam, "Takımı playoff yarışı içinde tutmak istiyoruz. Transfer tahtamız kapalı. Mevkisel olarak bazı sıkıntılar yaşayacağımızı görsek de çalışacağız. Dezavantajları elbette göreceğiz. Ama o yarışta takımı tutmak istiyoruz. Takımımızı o yarışta tutarsak devre arasında her şey olabilir. Bursaspor büyük bir camia. Bir aksiyon ortaya çıkarsa bizi yukarıya taşımak için gerekli hamleler de yapılabilir" dedi.

Bursaspor Teknik Direktörü Tahsin Tam, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Yeni sezonu bugün yapılan antrenmanla birlikte açan yeşilbeyazlı takımla ilgili son gelişmeleri aktaran 53 yaşındaki teknik adam, “En zengin kadroya yine biz sahibiz. Yetenekli bir gençliğe sahibiz. Dokunulmayı bekleyen çocuklar var. Ekstra çalışacağız. Onları her konuda geliştirmemiz lazım. Bursaspor’un hedefini lig başlayınca göreceğiz. Takımı playoff yarışı içinde tutmak istiyoruz. Transfer tahtamız kapalı. Mevkisel olarak bazı sıkıntılar yaşayacağımızı görsek de çalışacağız. Dezavantajları elbette göreceğiz. Ama o yarışta takımı tutmak istiyoruz. Takımımızı o yarışta tutarsak devre arasında her şey olabilir. Bursaspor büyük bir camia. Bir aksiyon ortaya çıkarsa bizi yukarıya taşımak için gerekli hamleler de yapılabilir" ifadelerini kullandı.



"Özer Hurmacı defteri kapandı"

Bursaspor Teknik Direktörü Tahsin Tam, Özer Hurmacı ve Onur Atasayar ile ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. Tecrübeli çalıştırıcı, "Özer Hurmacı konusu bizde kapandı. Herhangi bir gelişme yok. Ama Onur Atasayar’ı istiyoruz. Yüzde 5050 diyebiliriz” dedi. Tahsin Tam, ayrıca takım kaptanının Enver Cenk Şahin yardımcısının ise Furkan Emre Ünver olacağını söyledi. “Afyon kampına kadar kalabalık çalışacağız” diyen Tam, "Değerli bir altyapıya sahibiz. Bu yarışın içinde sürekli altyapı ile iletişimde olacağız. Burada kadroyu geniş tutmamızdaki amaç her futbolcu yakından gözlemlemek için yapıyoruz. Genç oyuncular çok heyecanlı. Çok değişik bir fırsat da çıktı onlara. Emirhan Aydoğan mesala Daha önce 2. Lig’lerde oynuyordu ama o eşeği geçti. Transfer yasağı onlar için avantaj oldu. Bursaspor markası onlara değer kattı. Onlar da çok çalıştı. Taraftarımız da arkalarında durdu. Taraftarımız sabretmesi lazım. İnşallah onlara güzel günler yaşatacağız" ifadelerini kullandı. Tahsin Tam ayrıca Afyon kampında 5 hazırlık maçı yapacaklarını belirtti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.