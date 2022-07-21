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Motosiklet kazasında ikiziyle yaralanan Furkan'ın organları 3 kişiye umut oldu

DHA

Motosiklet kazasında ikiziyle yaralanan Furkan'ın organları 3 kişiye umut oldu


Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)-BURSA'nın İnegöl ilçesinde iki motosikletin kafa kafaya çarpıştığı kazada ikizi Ferhat Yaşar (25) ile birlikte yaralanan Furkan Yaşar (25), 4 gün sonra yaşam savaşını kaybetti. Furkan'ın ailesinin izni ile alınan karaciğeri ve iki böbreği 3 hastaya nakledilecek.
Kaza, 16 Temmuz'da Yeniceköy Mahallesi Balkan Caddesi'nde meydana geldi. Furkan Yaşar yönetimindeki 16 AEV 136 plakalı motosiklet ile karşı yönden gelen Burhan Balcı'nın (26) kullandığı plakasız motosiklet çarpıştı. Kazada Balcı, Furkan Yaşar ve arkasında ikizi Ferhat Yaşar yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavileri tamamlanan Balcı ile Yaşar taburcu edilirken, Furkan Yaşar 4 günlük yaşam savaşını kaybetti. 
ORGANLARI 3 KİŞİYE UMUT OLDU
Furkan'ın hayatını kaybeden önce beyin ölümü de gerçekleşti. Bu sürede ailesinin organ bağışına izin vermesi ile Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden gelen ekipler, Furkan'ın karaciğeri ile 2 böbreğini 5 saat süren ameliyatla aldı. Furkan'ın karaciğeri Bursa'da, böbrekleri ise Çanakkale'de organ bekleyen hastalara nakledilecek.
AİLESİNE TEŞEKKÜR 
Operasyon sonrası açıklama yapan Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Uzmanı Kazım Şenol, "Merhumun ailesine teşekkür ediyoruz. Operasyon başarılı geçti. Kaza sonucu genç, hayatını kaybetti ama organlarıyla pek çok hastaya hayat verecek. Uludağ Üniversitesi'nde hastamıza karaciğeri takacağız. 2 böbreği de Çanakkale ekibi aldı. Çanakkale de organ nakli yapılacak. 3 hastaya organlar takılacak" dedi.
Bu arada kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)-
2022-07-21 12:50:52

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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