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Bakan Kurum: 2023 seçimleri kritik bir kavşak noktası

DHA

Bakan Kurum: 2023 seçimleri kritik bir kavşak noktası


Esra TÜRKER-Semih ŞAHİN/BURSA, (DHA)-ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 2023 seçimlerinin kritik bir kavşak noktası olduğunu belirterek, "Bu aziz millet, liderimizin çabalarıyla son 20 yılda kazandıklarının üstüne çok daha fazlasını koymak için Sayın Cumhurbaşkanı'mızın yanında saf duracaktır" dedi.
Bursa Büyükşehir Belediyesi'nce İnegöl-Yenişehir ilçeleri arasında Yeniyörük Mahallesi'ne yapılan Doğu Katı Atık Entegre Tesisi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un katılımı ile hizmete girdi. 25 milyon dolarlık tesis, yüzde 100 tamamlandığında 40 milyon dolarlık yatırım olarak hizmet verecek. Bursa'nın doğusundaki 5 ilçede 583 bin kişiye hitap edecek tesis, tümü ile bitince 8 ilçede 1 milyon 400 bin kişiye fayda sağlayacak. Kentin toplam atığının yüzde 40'ı bu tesiste bertaraf edilecek.
'ATIKLARIMIZI DÖNÜŞTÜREREK EKONOMİMİZE KATKI SAĞLIYORUZ'
Tesisin açılış töreninde konuşan Bakan Kurum, dünyada en büyük çevre sorunlarının başında iklim değişikliğinin geldiğini belirtti. Bakan Kurum, "Bu durum tarımdan sağlığımıza, su kaynaklarımızdan ormanlarımıza kadar tüm canlı hayatını tehdit etmektedir. Bir Akdeniz ülkesi olan Türkiye, iklim değişikliğinden en çok etkilenen ülkeler arasında. Ülkemizin kuzeyinde sel ve heyelan felaketleri, güneyinde orman yangınları, İç Anadolu'da yaşadığımız kuraklık bunun göstergeleri. Sayın Cumhurbaşkanı'mız 'Net sıfır emisyon ve yeşil kalkınma' diyerek 2053 yılı için tarihi bir hedef ortaya koydular. Bizler de valilerimizle, milletvekillerimizle, belediyelerimizle el ele vererek, bu hedeflere ulaşmak için canla başla çalışıyoruz. En özel çalışmalarımızın başında, Türkiye'yi kuşatan Sıfır Atık seferberliğimiz geliyor. Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde yürüttüğümüz, bütün dünyada örnek alınan bu küresel çevre hareketiyle Bursa'nın Gölyazı, Uludağ, İznik Gölü, Longoz Ormanları, İnkaya'da bulunan asırlık çınar gibi birbirinden kıymetli doğal zenginliklerimizi koruyoruz.  Atıklarımızı dönüştürerek ekonomimize katkı sağlıyor, evlatlarımıza yeni istihdam alanları oluşturuyor, güzel bir gelecek sunuyoruz. İşte bugün Bursa Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte çalışmalarını tamamlayarak, açılışını gerçekleştirdiğimiz Doğu Bölgesi Katı Atık Entegre Tesisi'miz bu yatırımlarımızın en başarılı örneklerinden biridir. Bursa Büyükşehir Belediyemizin ve Uludağ Üniversitemizin de büyük katkılar sunduğu İklim Şuramızda, geri dönüşüme dair çok önemli bir hedef ortaya koyduk" dedi.
GERİ KAZANIMDA HEDEF YÜZDE 60
2035 yılına kadar geri kazanım oranını yüzde 60'a çıkaracaklarını belirten Bakan Kurum, "2053 yılı itibarıyla ön işleme tabi olmayan atıkları düzenli depolamaya kabul etmeyeceğiz. Bu kararlılık neden çok önemli? Bugün Sıfır Atık Hareketi ile yüzde 13 olan geri kazanım oranımızı yüzde 28'ler seviyesine çıkardık. Bu 98 milyar liralık ekonomik kazanç demek. Milyonlarca ağacı kurtarmak demek, temiz hava, su ve denizler demek. Bu bir başarı hikayesi. 2053 yılında katı atıklarını tamamen dönüştüren ve düzenli depolama oranını yüzde 65'lere indiren bir Türkiye hedefliyoruz. Bursalı kardeşlerimizin hizmetine sunduğumuz Doğu Bölgesi Entegre Katı Atık Tesisi'miz hedefimize giden yolun taşlarını döşememize yardımcı olacak. Bursa'nın doğu bölgesinde bulunan 5 ilçesine hizmet veren bu tesisimiz sene sonunda tam kapasiteye ulaşacak, 1,5 milyon Bursalı kardeşimize hizmet verecek. Bursa'nın toplam atığının yüzde 40'ını dönüştürecek, atığı ekonomik değere dönüştürecek. Aynı zamanda buradan elde edilecek enerji üretimi ile 75 bin konutumuzun enerji ihtiyacı karşılanacak. Peki, bu tesisle yetinecek miyiz? Bunun bir kardeşini de hızlıca batı bölgesinde inşa edeceğiz. Belediyemiz, bu noktada hummalı bir şekilde çalışıyor. Şimdi buradan hep birlikte söz veriyoruz. Belediyemizin yanında olmaya devam edeceğiz. Batı tesisimizi 2024 yılında tamamlayacak, Bursa'nın tamamında atıkları ekonomiye kazandıracağız. Bursa'nın ekonomisini, yavrularımızın sağlıklı yarınlarını en güçlü hale getireceğiz" diye konuştu.
'2023 SEÇİMLERİNE SEFERBERLİK ŞUURUYLA ÇALIŞIYORUZ'
2023 seçimlerinin kritik bir kavşak noktası olduğunu belirten Bakan Kurum, şöyle konuştu:
"Allah'a hamdolsun belediyelerimiz, teşkilatlarımız, dava arkadaşlarımız adeta bir seferberlik şuuruyla çalışıyor. Kardeşlerim, öyle gayretli, milletine, ülkesine öylesine sevdalı bir liderimiz var ki; gece dememiş, gündüz dememiş; dünyanın neredeyse her yerine koşmuş. 100 farklı ülkeyle, 500'ün üzerinde ticaret ve stratejik iş birliği anlaşması yapmış. Türkiye'yi adeta dünyanın mihenk taşı, merkezi yapmış. Bu gayretle nerede bir mazlum varsa; o mazlumun hamisi Cumhurbaşkanı'mız olmuş. Onun adı her yerde umut olmuş. O, sessiz yığınların sesi olmuş. O, anaların duası olmuş. Öyle bir Cumhurbaşkanı'mız var ki; uyku nedir bilmemiş, dinlenmek nedir bilmemiş, ülkesinin ve milletinin saygınlığı için; gençlerimizin, yavrularımızın öz güvenli bir nesil olması için türlü engellemelere direnmiş. Her türlü darbe girişimini göğsünde söndürmüş. PKK'sı, FETÖ'sü, terörün her çeşidiyle mücadele etmiş, vesayetçisiyle savaşmış, ihanet şebekeleriyle kavga etmiş. Şöyle bir diyalog vardır; Biliyor musun arkadaş, aslında benim çok dostum var. Biliyorum efendim, hepsinin sırtınızda bıçak izleri var. Evet, yoldan dönenler olmuş, karşıda saf tutanlar olmuş, yılmamış, yıkılmamış dimdik durmuş. Adeta her tarafından saldırılan bir aslan gibi savaşmış, kavgasından bir an bile geri durmamış. Şunu tüm kalbimle, hissiyatımla söylüyorum. Yıllarca örselenmiş bu vatana, on yıllarca devlet kapılarında, hastane sıralarında, yollarda ezilmiş bu aziz millete borcunu ödemek için çırpınan bu lidere, bizim de bir borcumuz var. Bu bizim boynumuzun borcudur. Bunun için durmayacağız, duraksamayacağız, yorulmayacağız; ailelerimizle, çocuklarımızla helalleşeceğiz; o ilk günkü aşkla yeniden Anadolu yollarına revan olacağız, milletimizle kucaklaşacağız. Şundan tüm kalbimle eminim, sizler de emin olun. Bu aziz millet, liderimizin çabalarıyla son 20 yılda kazandıklarının üstüne çok daha fazlasını koymak için Sayın Cumhurbaşkanı'mızın yanında saf duracaktır" ifadelerini kullandı.
Bakan Kurum, konuşmasının ardından tesisi gezerek, incelemelerde bulundu. Kurum'a atıklardan yapılan Seyit Onbaşı ve Yeniçeri heykelleri hediye edildi. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Bursa / Merkez Esra TÜRKER-Semih ŞAHİN
2022-07-29 14:41:36

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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