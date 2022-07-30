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Tahsin Tam: “Bursaspor’da 'yetersizlik' diye bir şey konuşmak söz konusu olamaz”

İHA

Tahsin Tam: “Bursaspor’da 'yetersizlik' diye bir şey konuşmak söz konusu olamaz”

Bursaspor Teknik Direktörü Tahsin Tam, “Bursaspor'dan bahsediyorsak yetersizlik diye bir şey konuşmak söz konusu olamaz. Biz buraya kendi çocuklarımızla yola çıkacağımızı bilerek geldik. Doğru çalışırsak oyuncularımızı geliştireceğimizden eminiz” dedi.
Bursaspor Teknik Direktörü Tahsin Tam, sabah antrenmanı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Tahsin Tam şunları söyledi: "Profesyonel yaptığımız futbolcular ilk adımı attılar, yolları çok uzun. Çok azimli bir şekilde çalışmaları gerekiyor. Bursaspor'dan bahsediyorsak yetersizlik diye bir şey konuşmak söz konusu olamaz. Biz buraya kendi çocuklarımızla yola çıkacağımızı bilerek geldik. Doğru çalışırsak oyuncularımızı geliştireceğimizden eminiz. Her geçen gün gelişiyorlar."

Taraftarlarımızdan destek bekliyoruz
Bursaspor taraftarından destek beklediklerini belirten Tahsin Tam, “Taraftarımızdan destek bekliyoruz fakat bu tek taraflı bir istek değil, onların heyecanını ortaya koyacak bir oyun da oynayacağız. Bu çocuklar onların çocukları, o desteği vereceklerine eminim” ifadelerini kullandı.

Bursaspor 5 hazırlık maçı yapacak
Bursaspor’un 5 hazırlık maçı yapacağını belirterek 53 yaşındaki teknik adam, “Ayın 5'inde AlTai Suudi Arabistan 1. Lig takımıyla oynayacağız, 8'inde TFF 3. Lig ekibi Aksaray Belediyespor ile oynayacağız. Ayın 11'i ve 14'ü için çalışmalarımız devam ediyor. Kamp dönüşünde 1 hazırlık maçı da Bursa'da oynayacağız” dedi.

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