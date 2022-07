Maviyemiş festivali yoğun katılımla gerçekleşti

Bursa'nın İznik ilçesinde eşsiz aroması ve insan sağlığına olan faydasıyla ünlü maviyemiş festivali 2. kez gerçekleştirildi.



İznik’e bağlı Candarlı Mahallesi son yıllarda artan maviyemiş üreticiliğiyle dikkatleri üzerine çekiyor. Her yıl artan üretim bölgeyi meyvenin merkezi haline getirdi. İznik Belediyesi de maviyemişin ve bölgenin tanıtımı âmâcılığıyla 2. kez festival düzenlendi. Etkinliğe AK Parti Bursa Milletvekili Muhammed Müfit Aydın, İznik Kaymakamı Recai Karal, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, Orhangazi Belediye Başkanı Bekir Aydın, Orman Bölge Müdürü Mustafa Ülküdür, Tarım İl Müdürü Hamit Aygül, siyasi partilerin ilçe başkanları ve yöneticileri, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.



Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda açılış konuşmasını Candarlı Mahallesi Muhtarı Ömer Yavuz gerçekleştirdi. Yavuz, “Bugün burada bulunmanız bize güç verdi. 2 dönüm arazide başladığımız maviyemiş yetiştiriciliği bugün yüzlerce dönüme ulaştı. Emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum” dedi. AK Parti Bursa Milletvekili Muhammed Müfit Aydın, İznik Kaymakamı Recai Karal, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Orman Bölge Müdürü Mustafa Ülküdür ve Tarım İl Müdürü Hamit Aygül de selamlama konuşmaları gerçekleştirdi.



Bursa'nın en büyük dikim alanı

İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta’da etkinlikte yaptığı konuşmada “İnşallah bundan sonra bu etkinliğimizi geleneksel hale getirerek üzerine koyarak devam edeceğiz. Burada amacımız Bursa’nın ilk maviyemiş dikildiği yerin neresi olduğunu sizlere göstermek. Şuanda Bursa’nın en büyük dikim alanına sahip bölgesi Candarlı Mahallesi. Bu bölgemiz aynı zamanda kırsal turizmde ve hayvancılıkta da merkez konumdadır. Biz İznik Belediyesi olarak elimizden gelen desteği bölge halkımıza, muhtarlarımıza veriyoruz. Etkinliğimize katılımınızdan dolayı her birinize teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum” diye konuştu.



Konuşmaların ardından İznik Belediyesi Mehter Takımı eşsiz ezgileriyle misafirlere coşkulu anlar yaşattı. İznik Halk Dansları Topluluğu ve Orhangazi Batum Derneği folklor ekipleri gösterilerini sundular. Ardından en güzel maviyemiş seçimi gerçekleşti. Seçimde jüri 11 bahçeden toplanan maviyemişleri puanlayarak ilk üçü belirledi. Birinci İrem Yılmaz, ikinci Sultan Arıkan, üçüncü Rabia Yavuz ve Emine Can oldu. Dereceye girenlere İznik Çinisi protokol tarafından takdim edildi.

Programa katılan herkese İznik Belediyesi tarafından etkinliğe özel yaptırılan maviyemiş dondurması ikram edildi. Program hasat etkinliğiyle sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.