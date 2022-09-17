Orhaneli'de orman yangını

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Osman SAK/ ORHANELİ (Bursa), (DHA)BURSA'nın Orhaneli ilçesinde orman yangını çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangına havadan ve karadan müdahale başlatıldı.

Yangın, saat 16.00 sıralarında Orhaneli'ye bağlı Şükriye Mahallesi ile Belenoluk arasındaki ormanda çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın, kısa sürede çevreye yayıldı. Bursa Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler yangına havadan helikopter, karadan ise 6 arazöz, 2 ilk müdahale aracı, 2 su tankeri ve 40 personel ile müdahale başlattı.

Ekiplerin alevlere müdahalesi devam ediyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Orhaneli Osman SAK

2022-09-17 18:33:20



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