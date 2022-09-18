İnfaz koruma memurunun şehit olduğu bombalı saldırının failleri Bursa´ya getirildi (2)

EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜLER
Bursa'da infaz koruma memuru Cengiz Yiğit'in (36) şehit olduğu, cezaevi servis aracına yönelik bombalı saldırıyı düzenleyen, İzmir'de dün düzenlenen operasyonla yakalanarak Bursa'ya getirilen MLKP üyesi 3 kişinin sağlık kontrolleri tamamlandı. Geniş güvenlik önlemleri altında Bursa Şehir Hastanesi'nden çıkarılan şüpheliler, İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Saldırının failleri Seda Baykal, Dilek Aksu ve Mehmet Mustafa Uskar, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde sorgulanacak. 4 gün boyunca gözaltı işlemlerinin devam etmesi beklenen şüpheliler, daha sonra adliyeye sevk edilecek. (DHA)İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez İsmail Hakkı SEYMEN
2022-09-18 13:22:50
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.