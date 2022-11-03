Ateşe tiner döken 9 yaşındaki Vahid ile kurtarmaya çalışan işçi yaralandı

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Yavuz YILMAZ/ BURSA, (DHA)BURSA'nın İnegöl ilçesinde, iş yeri bahçesindeki ateşe tiner döken Suriye uyruklu Vahid Mahmoud (9) ile montunu çıkarıp, çocuğu kurtarmaya çalışan Suriyeli işçi Sahoud J. (40) yaralandı.

Olay, saat 12.00 sıralarında, Ertuğrulgazi Mahallesi´ndeki inşaat malzemeleri satılan iş yerinde meydana geldi. Bahçede oyun oynayan Suriyeli Vahid Mahmoud, iş yerinden aldığı şişe içindeki tineri yakılan çöplere döktü. Alevler, bir anda çocuğun üstündeki eşyaları tutuşturdu. Çocuğun yandığını gören Suriye uyruklu işçi Sahoud J. de üzerindeki montu çıkarıp, alevleri söndürmeye çalıştı. Vahid, ağır yaralanırken, hafif yaralanan işçinin ellerinde ise yanıklar oluştu. Sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan işçi, tedavisi sonrası taburcu edilirken, çocuk da Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Yüzü ile vücudunun çeşitli yerlerinde 2'nci derece yanıklar oluşan Vahid'in sağlık durumunun kritik olduğu belirtildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2022-11-03 13:21:04



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