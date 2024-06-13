Bursa Ovası'nı besleyen Nilüfer Çayı'nda korkunç manzara: Toplu balık ölümleri

"ÇAYDA NE KADAR BALIK VARSA HEPSİ ÖLÜYOR"

Nilüfer Çayı'ndaki balıkların ölüm nedeninin, sudaki oksijen seviyesinin düşmesi olmadığını belirten Prof. Dr. Sarı, "Bu balıkların neden öldüğü gayet net. Bu hayvanlar zehirleniyor. Çayda durduk yerde dün ölmeyen balıklar, bugün topluca ölüyorsa bunun bir tane izahı var; zehirleniyor. Çıkarsınız çay boyunca ölçe ölçe gidersiniz, o su kalitesi nerede değişiyorsa, oradaki işletmeden geliyordur bu zehir. Bunu yapmamız lazım. Şu anda bugün Bursa Karacabey'de Kocaçay geliyor, Susurluk Çayı'nın devamı olarak. Ve tam bayram Dereboğaz bölgesinde de Nilüfer Çayı'yla birleşiyor. Şu anda Nilüfer Çayı'nın birleşme noktasının yakınında, Kocaçay üzerinde korkunç balık ölümleri. Bu sabahtan itibaren başladı. Sazanlar, yayınlar, kefaller, çayda ne kadar küçük, büyük balık varsa hepsi ölüyor." dedi.