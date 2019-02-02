Survivor 2019'un başlamasıyla bilrikte yarışmacıların kimler olduğun da merak konusu oldu. Survivor Türkiye - Yunanistan yarışmasında Türkiye'yi temsil edecek yarışmacılardan biri de Büşra Yalçın oldu. Büşra Yalçın, uzun yıllar profesyonel voleybolculuk yaptı. Büşra Yalçın'ın hayatından detaylar haberimizde.

SURVİVOR BÜŞRA YALÇIN KİMDİR?

Tokat doğumlu Büşra Yalçın, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Beden Eğitimi Öğretmenliği son sınıf öğrencisi. İlkokul 4. sınıfta okul takımıyla başlayıp, Bahçelievler Voleybol Kulübü bünyesinde 12 yıl voleybol oynadı. Son 5 yılı profesyonel ligde olmak üzere devam etti. 2 yıldır da İstanbul Bahçelievler Voleybol Kulübü’nün idari menajerliğini yapıyor.