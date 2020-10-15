HABERTURK.COM

Merkezi yönetim bütçesi eylül ayında 29 milyar 665 milyon TL açık verdi. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre bütçe açığı eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 67.5 yükseldi.

Yılın ilk 9 ayındaki açık ise 140 milyar 591 milyon liraya ulaştı. Açık geçen yılın ilk 9 ayına göre ise yüzde 63.8 yükseldi.

Bütçe gelirleri ocak-eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11.9 artarak 709 milyar 195 milyon liraya ulaştı. Buna karşılık bütçe giderleri ise yüzde 17.6 artarak 870 milyar 13 milyon liraya ulaştı.

FAİZ HARCAMALARI YÜZDE 32 ARTTI

Bu dönemde faiz harcamaları da geçen yıla oranla yüzde 32.3 artarak 107 milyar 824 milyon lirayı buldu. Vergi gelirlerinde yüzde 19.3 artış yaşandı. Gelirler 578 milyar 729 milyon lira oldu.

Faiz dışı açık eylülde 13.46 milyar TL, ilk 9a ayda 32.77 milyar TL oldu.