Son depremler 6 Mayıs Kandilli ve AFAD tablosu 6 Şubat Kahramanmaraş depreminin üçüncü yılında özellikle deprem bölgesi olmak üzere ülkemizde en çok araştırılanlar arasında ilk sıralarda yer alıyor. Son olarak AFAD verilerine göre Kahramanmaraş'ta 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Peki, en son deprem nerede kaç büyüklüğünde oldu?