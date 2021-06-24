Büyükyalı'da 36 ay, vade farksız kampanya sürüyor

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Emlak Konut güvencesiyle Özak GYO, Ziylan Gayrimenkul ve Yenigün İnşaat ortaklığında hayata geçirilen Büyükyalı projesinde yaz döneminde 36 ay, vade farksız banka kredili fırsatlar devam ediyor.

Tamamı akıllı ev sistemine sahip proje kapsamında 1+1’den 5+1’e, penthouse veya Loft evlerin yanı sıra Fendi Casa’nın dizayn ettiği konut tipleri yer alıyor.

Projedeki “iyi yaşam asistanı” uygulaması ile ofis ve daire temizliği, evcil hayvan bakımı, evde sağlık hizmetleri, havalimanı transferleri, ikamet işlemleri vb. hizmetler de sunuluyor.

Büyükyalı’da tatil gibi yeni bir yaşam deneyimi ve İstanbul’un en eşsiz noktalarından birinde yatırım imkanı misafirlerini bekliyor. Deniz kenarında lüks ve konforlu bir hayat yaşamak isteyenler için önemli bir alternatif sunan Büyükyalı’da yaşam günden güne daha da hareketlenirken, 36 ay vade farksız banka kredili ödeme koşulları sunulan yaz kampanyasıyla da fırsatlar devam ediyor.