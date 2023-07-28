'C Takımı'nın kadrosu oluşturuldu Oyuncu kadrosunu oluşturma çalışmaları tamamlanan 'C Takımı'nda başrolleri Murat Akkoyunlu, Toygan Avanoğlu, Sera Tokdemir, Barış Başar, Hakan Bulut, Ömer Kurt ve Turgay Tanülkü paylaşacak. Film, beyazperdeye 1990'lı yıllarda lisede arkadaş olan bir grubun 30 yıl sonra yaşadığı olaylar zinciri komik bir dille yansıtacak

Komedi filmi 'C Takımı’nın kadro oluşturma çalışmaları tamamlandı. Yapımcılığını Vahdet Erdoğan’ın üstlendiği filmin çekimlerine ise 7 Ağustos’ta başlanacak.

'C Takımı’, beyazperdeye 1990’lı yıllarda lisede arkadaş olan bir grubun 30 yıl sonra yaşadığı olaylar zinciri komik bir dille yansıtacak.

Genel hikâyesini Vahdet Erdoğan’ın yazdığı, senaryosunu Barış Başar’ın kaleme aldığı filmi Bora Onur yönetecek.

Murat Akkoyunlu, Toygan Avanoğlu, Sera Tokdemir, Barış Başar, Hakan Bulut, Ömer Kurt ve Turgay Tanülkü'nün başrollerinde yer alacağı 'C Takımı'nda Abdül Süsler, Billur Yılmaz, Emir Sefa Yıldırım, Dilara Üçüncüoğlu, Mustafa Şahin, Yonca Başak Kurum ve Yasemin Sümer’ de oyuncu kadrosunda bulunuyor. Altan Erkekli, Alper Saldıran, Faruk Sofuoğlu, Dost Elver ve aynı zamanda filmin müziklerini yapan Çağatay Akman ise konuk oyuncu olarak kamera karşısına geçecek.

Vahdet Erdoğan, “İlk filmimiz Nasipse Olur’u Sinop’ta çekmiştik. Gişedeki başarısını dijitalde de yakaladı. Televizyonda yayınlandığı her seferinde reyting sıralamasında birinci oldu. İkinci filmimiz 'Sil Baştan Kaynanam’ı Sivas’ta çektik. Kasım ayında vizyondaydı şuanda bu filmimiz için de dijital platformlarla görüşmelerimiz devam ediyor. Üçüncü filmimiz 'C Takımı' için İstanbul’dayız. 1990’lı yıllarda lisede tanışan bir arkadaş grubunun 30 yıl sonra yaşadığı olaylar çok eğlenceli. Hem 1990’lı yılları, hem de günümüzü göreceğimiz filmde; komedi, nostalji, hüzün bir arada olacak” dedi.