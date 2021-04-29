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Çağdaş Türk tiyatrosunun temellerini atmıştı

Türk sineması ve Çağdaş Türk tiyatrosunun temel yapı taşlarından biri olan Muhsin Ertuğrul, vefatının 42'nci yılında anılıyor

Çağdaş Türk tiyatrosunun temellerini atmıştı
Muhsin Ertuğrul anılıyor
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HABERTURK.COM

Türk sinemasının gelişiminde önemli rol oynayan, çağdaş Türk tiyatrosunun temellerini atan Muhsin Ertuğrul, vefatının 42'nci yılında anılıyor. Muhsin Ertuğrul'a 23 Nisan 1979'da Ege Üniversitesi tarafından fahri doktor payesi verildi. Ertuğrul, unvanını almak ve sanat yaşamının 70'inci yıl kutlamalarına katılmak üzere gittiği İzmir'de 29 Nisan 1979'da kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Muhsin Ertuğrul'un cenazesi Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.

Muhsin Ertuğrul'un Nazım Hikmet ile birlikte çektiği 1933 yapımı 'Leblebici Horhor Ağa' adlı film, 2'nci Venedik Film Festivali'nde 'Onur Madalyası' ile ödüllendirilerek Türk sinemasının uluslararası platformda kazandığı ilk ödül oldu.

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünü yönetmek üzere Ankara Devlet Konservatuvarı Tatbikat Sahnesi'nin başına getirilen Muhsin Ertuğrul, İstanbul Şehir Tiyatroları Başrejisörlüğü görevinde de bulundu. Bu görevleri sırasında birçok sanatçı yetiştiren Muhsin Ertuğrul, oyuncu, yönetmen, senarist ve yapımcı olarak sanatın her dalında üretimde bulundu.

Oyunculuk: 8

Yönetmenlik: 21

Senaristlik: 15

Yapımcılık: 3

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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