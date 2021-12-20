Esmersoy ile çocuklarını tanıştıran Çağla Şıkel, o anları ölümsüzleştirdi. Sosyal medya hesabından çekildikleri fotoğrafları yayınlayan Şıkel, gönderisine "Oğlum diyorum, 'Benim en fıstığım o Burcu' diyorum. Havalara bak cool (havalı) çocuğum..." notunu düştü.



Dostlukları Miss Turkey yarışmasına dayanan Burcu Esmersoy ve Çağla Şıkel'in fotoğrafları kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gördü.