Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Çağla Şıkel'den oğlu Kuzey Altuğ'un sağlık durumuyla ilgili açıklama - Magazin haberleri

        Çağla Şıkel'den oğlunun sağlık durumuyla ilgili açıklama

        Çağla Şıkel, kayak yaparken düşüp bileğini kıran oğlu Kuzey'in sağlık durumu hakkında açıklamada bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.12.2024 - 08:50 Güncelleme: 24.12.2024 - 08:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Çağla Şıkel, Emre Altuğ ile evliliğinden dünyaya gelen çocukları Kuzey Altuğ ve Uzay Altuğ ile birlikte kış tatili yapmak için Erzurum'a gitmişti.

        2

        Gün boyunca çocuklarıyla birlikte kayak yapıp o anlarını da telefonuyla kayda alan Şıkel, üzücü bir durum yaşamış ve oğlu Kuzey kayak yaparken düşüp bileğini kırmıştı.

        3

        "GÖZÜMÜN ÖNÜNDE DÜŞTÜ"

        Oğlunun gözünün önünde düştüğünü söyleyen Çağla Şıkel; "Kahveyi içtim, piste indim. Karşılamaya, gözümün önünde düştü yavrum. Hastane, röntgen - tomografi derken bileğimizde kırık var. Hep tekrarladım Rabbim beterinden korusun" ifadelerini kullanmıştı.

        4

        SAĞLIK DURUMU HAKKINDA AÇIKLAMA

        Çağla Şıkel, kolu alçıya alınan büyük oğlu Kuzey'in sağlık durumu hakkında açıklamada bulunarak "Merak edenlere Kuzey, daha iyi şükürler olsun" dedi.

        #çağla şıkel
        #Kuzey Altuğ
        #uzay altuğ
        #emre altuğ
        #kayak
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        24 il için sarı, 6 il için turuncu uyarı! Sağanak ve lodos etkili olacak
        24 il için sarı, 6 il için turuncu uyarı! Sağanak ve lodos etkili olacak
        Trump Grönland'ı neden istiyor?
        Trump Grönland'ı neden istiyor?
        Antep fıstığında ve kuru incirlerde ‘zehirli ve kansorejen’ madde
        Antep fıstığında ve kuru incirlerde ‘zehirli ve kansorejen’ madde
        Piyasa değerleri güncellendi! İşte o liste...
        Piyasa değerleri güncellendi! İşte o liste...
        Performanstan işveren de sorumlu
        Performanstan işveren de sorumlu
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        2025'in en şanslı burçları
        2025'in en şanslı burçları
        Nikâhtaki kerametin peşine düştüler
        Nikâhtaki kerametin peşine düştüler
        Bir zamanlar bir güç sembolüydü!
        Bir zamanlar bir güç sembolüydü!
        9 yaşındaki çocuk kamyonla çarpıştı!
        9 yaşındaki çocuk kamyonla çarpıştı!
        Melatonin takviyesi gerçekten uyku sorununa çözüm olabilir mi?
        Melatonin takviyesi gerçekten uyku sorununa çözüm olabilir mi?
        Eşi ve köpeğiyle Avrupa yollarını aşındırıyor
        Eşi ve köpeğiyle Avrupa yollarını aşındırıyor
        Hastaneye kaldırıldı
        Hastaneye kaldırıldı
        Hedef adam Masuaku!
        Hedef adam Masuaku!
        Putin: Oreşnik gibisi yok
        Putin: Oreşnik gibisi yok
        Listede tek kadın
        Listede tek kadın
        "Mourinho gelecek sezon daha başarılı olur!"
        "Mourinho gelecek sezon daha başarılı olur!"
        Yabancı blok alım yaptı
        Yabancı blok alım yaptı
        Fenerbahçe'den çok sert açıklama!
        Fenerbahçe'den çok sert açıklama!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar