Çağla Şıkel'den oğlunun sağlık durumuyla ilgili açıklama
Çağla Şıkel, kayak yaparken düşüp bileğini kıran oğlu Kuzey'in sağlık durumu hakkında açıklamada bulundu
Çağla Şıkel, Emre Altuğ ile evliliğinden dünyaya gelen çocukları Kuzey Altuğ ve Uzay Altuğ ile birlikte kış tatili yapmak için Erzurum'a gitmişti.
Gün boyunca çocuklarıyla birlikte kayak yapıp o anlarını da telefonuyla kayda alan Şıkel, üzücü bir durum yaşamış ve oğlu Kuzey kayak yaparken düşüp bileğini kırmıştı.
"GÖZÜMÜN ÖNÜNDE DÜŞTÜ"
Oğlunun gözünün önünde düştüğünü söyleyen Çağla Şıkel; "Kahveyi içtim, piste indim. Karşılamaya, gözümün önünde düştü yavrum. Hastane, röntgen - tomografi derken bileğimizde kırık var. Hep tekrarladım Rabbim beterinden korusun" ifadelerini kullanmıştı.