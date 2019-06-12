Manken Çağla Şıkel ile Emre Altuğ, 7 yıllık evliliklerini oğulları Uzay ve Kuzey’e rağmen 2015 yılında noktalamıştı. Çiftin ayrılığa rağmen dostlukları devam ediyor. Şıkel, eski eşi Emre Altuğ ile birlikte oğulları Kuzey'in mezuniyet kutlamalarına katıldı. İkili, oğullarıyla birlikte çekilen karelerini sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaştı.

"KUZEY'İMİZİN MEZUNİYET KUTLAMALARI İÇİN HAZIR VE NAZIRIZ"

Çağla Şıkel, duygularını "Kuzey'imizin mezuniyet kutlamaları için hazır ve nazırız" sözleriyle ifade etti.

Emre Altuğ ise eski eşi ve çocuklarıyla çekilen karesini sosyal medya hesabından, "Kuzey'imizin mezuniyeti var da... İlkokul mezuniyeti..." notuyla paylaştı.

"NE BÜYÜK MUTLULUK"

Öte yandan Çağla Şıkel, geçtiğimiz aylarda eski eşi Emre Altuğ ile birlikte oğulları Uzay'ın okuma bayramına katılmıştı. İkili, oğullarıyla birlikte karelerini sosyal medya hesaplarından paylaşmıştı. Çağla Şıkel, paylaşımına, "Ne büyük mutluluk... Uzay'ım... Oğlum... Abisi de gururla izledi" notunu düşmüştü.

Emre Altuğ ise duygularını, "Canımız Uzay'ımızın okuma bayramı gösterisi inanılmazdı. İyi ki varsın oğlum..." sözleriyle ifade etmişti.