Manken Çağla Şıkel ile Emre Altuğ, 7 yıllık evliliklerini oğulları Uzay ve Kuzey’e rağmen 2015 yılında noktalamıştı. Çiftin ayrılığa rağmen dostlukları devam ediyor. Çağla Şıkel, eski eşi Emre Altuğ ile birlikte oğulları Kuzey'in mezuniyetine katıldı. İkili, oğullarıyla birlikte karelerini sosyal medya hesaplarından paylaştı.

"DAHA NİCE BAŞARILAR YAŞAMAN DİLEĞİYLE OĞLUM"



Çağla Şıkel, ailece çekilen karelerini sosyal medya hesabından, "Daha nice başarılar yaşaman dileğiyle oğlum..." notuyla paylaştı.









KENDİSİNİ ALİŞAN'A BENZETTİ



Öte yandan manken Çağla Şıkel, geçtiğimiz günlerde son dönemin popüler filtre uygulamalarından birini denemişti. Kameranın çektiği kişiyi kadın ve erkek yapan filtrenin erkek versiyonunu deneyen Şıkel, kendisini Alişan'a benzetmişti. Şıkel'in paylaşımı takipçileri tarafından ilgi görmüştü.



