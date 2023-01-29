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Çağla Şıkel aşk sarhoşu

Son dönemde adı aşk dedikodularına karışan ancak her fırsatta yalanlayan Çağla Şıkel, Nail Gönenli ile Kuruçeşme'deki bir mekanda eğlendi. Çıkışta aşk soruları karşısında sessiz kalan ve keyifli halleriyle dikkat çeken ikili, daha sonra Etiler'e geçti

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  • Çağla Şıkel ile Nail Gönenli aşk sarhoşu - Magazin haberleri

    Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; Çağla Şıkel, Kuruçeşme'deki bir mekanda objektiflere yansıdı. Uzun zamandır adı aşk dedikodularına karışan ancak her fırsatta iddiaları yalanlayan Şıkel, bu kez yalanlamadı ve avukat Nail Gönenli ile birlikte bir mekanda eğlendi.
  • Çağla Şıkel ile Nail Gönenli aşk sarhoşu - Magazin haberleri

    Gece yarısına doğru mekandan ayrılan Çağla Şıkel ile Nail Gönenli'nin yanında modacı Hakan Akkaya da vardı. Çıkışta basın mensuplarını fark eden Şıkel ve Gönenli, tam kapıdan çıkacakken mekanın içerisine geri girdi.
  • Çağla Şıkel ile Nail Gönenli aşk sarhoşu - Magazin haberleri

    DUYMAMAZLIKTAN GELDİLER

    Mekanın başka çıkış kapısı olup olmadığını öğrenmeye çalışan Çağla Şıkel ile Nail Gönenli, olmadığını öğrenince ön kapıdan çıkma mecburiyetinde kaldı. Aşk sorularını yanıtlamayan ikili, gazetecilerin "Hayırlı olsun" cümlelerini duymamazlıktan geldi. Ardından Nail Gönenli'nin otomobiline binerek Etiler'deki bir mekanda eğlenceye devam ettiler.
  • Çağla Şıkel ile Nail Gönenli aşk sarhoşu - Magazin haberleri

    Keyifli halleriyle dikkat çeken Çağla Şıkel'in mutluluğu, adeta gözlerinden okundu.
  • Çağla Şıkel ile Nail Gönenli aşk sarhoşu - Magazin haberleri

    'ESKİ EŞ' SORULARINA YANIT

    Öte yandan geçtiğimiz haftalarda 2015'te boşanan, Uzay ve Kuzey adında iki oğlu bulunan Çağla Şıkel ile Emre Altuğ'un bir süredir aralarının bozuk olduğu ileri sürülmüştü. Ayrılık sonrası eski eşiyle dostluğunu sürdüren Şıkel, konuyla ilgili "Emre ile hiçbir sıkıntımız yok, aşırı iyi anlaşıyoruz. 'Maşallah' deyin" ifadelerini kullanmıştı. 
  • Çağla Şıkel ile Nail Gönenli aşk sarhoşu - Magazin haberleri

    "GÖRDÜĞÜNÜZ ZAMAN GÖRMÜŞ OLURSUNUZ" DEMİŞTİ

    Çağla Şıkel, gazetecilerin "Ne zaman yanınızda birini göreceğiz?" sorusuna ise "Gördüğünüz zaman görmüş olursunuz" yanıtını vermişti. 

    Birliktelik yaşadığı zaman saklamayacağını belirten Şıkel, "Neden 'Beraberim' demeyeyim ki? Ben insanlarla tanışıyorum ama şu an için öyle biri yok" demişti.
  • Çağla Şıkel ile Nail Gönenli aşk sarhoşu - Magazin haberleri

    Şıkel'e, yıllardır adı sürekli birileriyle yazıldığı hatırlatılıp, "Yanınızda kimseyi göremiyoruz..." denilmesi üzerine ünlü isim, "Evet, demek ki olmuyordur" ifadelerini kullanmıştı.
  • Çağla Şıkel ile Nail Gönenli aşk sarhoşu - Magazin haberleri

    "İLİŞKİM OLURSA SAKLAMAM"

    Çağla Şıkel, muhabirlerin "Bizler mi, görüntüleyemiyoruz sizi?" ifadelerini kullanmaları üzerine "Öyle bir şey yok. Asla saklanmam" şeklinde konuşmuştu.

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