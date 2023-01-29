Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; Çağla Şıkel, Kuruçeşme'deki bir mekanda objektiflere yansıdı. Uzun zamandır adı aşk dedikodularına karışan ancak her fırsatta iddiaları yalanlayan Şıkel, bu kez yalanlamadı ve avukat Nail Gönenli ile birlikte bir mekanda eğlendi.