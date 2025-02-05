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        Haberler Magazin Çağla Şıkel, oğlu Kuzey'in aşk hayatıyla ilgili konuştu: Bir dönem köşeme çekildim - Magazin haberleri

        Çağla Şıkel, oğlu Kuzey'in aşk hayatıyla ilgili konuştu: Bir dönem köşeme çekildim

        Çağla Şıkel, konuk olduğu bir programda oğlu Kuzey'in aşk hayatıyla ilgili itiraflarda bulundu; "İlginin benden kaymasıyla bir dönem köşeme çekildim"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.02.2025 - 19:11 Güncelleme: 05.02.2025 - 19:11
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        "En çok beni sevecek diye düşündüm"
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        Şarkıcı ve oyuncu Emre Altuğ ile 2008 yılında evlenen ve 2015’te boşanan Çağla Şıkel’in, Kuzey ve Uzay adında iki oğlu bulunuyor. Son dönemde büyük oğlu Kuzey’in aşk hayatıyla ilgili yaptığı açıklamalarla gündeme gelen Şıkel, katıldığı bir programda duygularını paylaştı.

        "O DA EN ÇOK BENİ SEVECEK DİYE DÜŞÜNDÜM"

        Kendisine yöneltilen "Oğlun bir kıza körkütük aşık olsa, kıskanır mısın?" sorusuna yanıt veren ünlü isim, şu ifadeleri kullandı; "Oğlum şu anda çok nazik, güzel bir kıza aşık. İlk başlarda bir anne olarak ‘Ben doğurdum, ben büyüttüm, en çok ben sevdim... O da en çok beni sevecek’ diye düşündüm. Ancak bunun böyle olmadığını anladım"

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        "Kıskanmak yanlış olur. ‘İlginin biraz senden kayması seni nasıl hissettirdi?’ derseniz, tabii ki bir dönem köşeme çekildim"

        "BUNA HAZIR DEĞİLMİŞİM"

        Çağla Şıkel, geçtiğimiz aylarda büyük oğlu Kuzey'in ilk defa aşık olduğunu öğrendiğinde, platoniğe bağladığını belirtmiş ve şunları söylemişti; "Oğlumun sevdiğini benim sevmemem gibi bir ihtimal zaten yok. Elbette birine aşık olacaktı, ama buna hazırlıklı değilmişim"

        Fotoğraflar: Instagram

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        #çağla şıkel
        #kuzey
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