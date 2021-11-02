Çağla Şıkel ve Emre Altuğ'un oğlu Kuzey 12 yaşında

"Ayağına taş değmesin Kuzey'im" 0:00 / 0:00

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7 yıllık evliliklerini 2015'te noktalayan Çağla Şıkel ve Emre Altuğ'un büyük oğulları Kuzey, 12. yaşına girdi. Eski eşler, çocuklarının doğum günü için önceki gün bir araya geldi.

SÜRPRİZ HEDİYE

Kuzey'in yeni yaşını sürpriz bir hediye ile kutlayan Şıkel ile Altuğ, oğullarına akustik davul aldı. O anların videosunu Instagram hesabından yayınlayan Emre Altuğ, paylaşımına "Uzun zamandır istediği akustik davula bugün ulaştırdık Kuzey'imizi. İyi ki doğdun, güle güle çal oğlum, keyifle..." notunu düştü.

"İYİ Kİ SENİN ANNENİM"

Çağla Şıkel de anne-oğul pozlarını sosyal medya hesabından yayınladı. Fotoğrafına duygusal bir not düşen Şıkel, "İyi ki doğdun oğlum. İyi ki senin annenim. Ayağına taş değmesin Kuzey'im..." ifadelerini kullandı.

Paylaşımlarıyla kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gören Şıkel ve Altuğ'un oğlu Kuzey'e "Doğum günün kutlu olsun" mesajları yağdı.

DOSTLUKLARI DEVAM EDİYOR

Öte yandan ayrıldıktan sonra dostluklarını sürdüren Çağla Şıkel ile Emre Altuğ'un 9 yaşında Uzay adında bir oğulları daha bulunuyor.