Çağla Şıkel'in sevgilisi Nail Gönenli aileye girdi

Çağla Şıkel, doğum günü partisinde çekilen fotoğrafları "Bizim en kıymetlimiz, ana kraliçemiz… Sen ne güzel doğdun yeniden hayatımıza. Çok güzelsin sen annem ve iyi ki bizim annemizsin. Varlığına binlerce kez şükür olsun. Hep böyle sağlıkla, neşe ile…" notuyla paylaştı.

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"YALNIZLIĞIMI KIRDI"

Çağla Şıkel, geçtiğimiz aylarda sevgilisi hakkında, "Çok iyi bir insan ben çok uzun bir zaman yalnız olmak istedim. O bunu kırdı" açıklamasını yapmıştı.

"EVLENMEYECEĞİM"

Öte yandan Çağla Şıkel, ikinci kez evlenmeyeceğini de açıklamıştı. Şıkel, Emre Altuğ ile boşanırken bir daha evlenmeyeceğine ilişkin sözleşme imzaladıkları yönündeki söylentileri yalanlarken bir daha evlenmeyeceğinin altını çizmişti: Ortada ne evlenmek isteyen, ne karşı çıkan ne de sözleşme var.