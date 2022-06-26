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Çağlar Ertuğrul kimdir, kaç yaşında ve nereli? Çağlar Ertuğrul'un hayatı hakkında merak edilen bilgiler

Çağlar Ertuğrul'un hayatı hakkında detaylar merak ediliyor. Son günlerde yaptığı imaj değişikliği ve sevgilisiyle çıktığı tatil ile gündeme gelen oyuncunun hayatı ve biyografisi araştırma konusu oldu. İşte Çağlar Ertuğrul'un biyografisi...

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  • Çağlar Ertuğrul kimdir, kaç yaşında, nereli, asıl mesleği ne? Çağlar Ertuğrul'un sevgilisi Kayla Manukyan kim, ne iş yapıyor? Çağlar Ertuğrul'un hayatı hakkında merak edilen bilgiler

    Teşkilat dizisinde Serdar Kılıçarslan rolüne hayat veren başarılı oyuncu Çağlar Ertuğrul'un hayatını ve biyografisini sizler için derledik. Peki, "Çağlar Ertuğrul kimdir, kaç yaşında, nereli ve asıl mesleği ne?" İşte merak edilen soruların yanıtı...
  • Çağlar Ertuğrul kimdir, kaç yaşında, nereli, asıl mesleği ne? Çağlar Ertuğrul'un sevgilisi Kayla Manukyan kim, ne iş yapıyor? Çağlar Ertuğrul'un hayatı hakkında merak edilen bilgiler

    ÇAĞLAR ERTUĞRUL KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

    Çağlar Ertuğrul 5 Kasım 1987'de Karşıyaka, İzmir'de doğdu. 2005 yılında Bornova Lisesi'nden mezun oldu. 2011 yılında Koç Üniversitesi, makine mühendisliği bölümünü bitirdi. Burada ilk kez tiyatro ile tanıştı.
  • Çağlar Ertuğrul kimdir, kaç yaşında, nereli, asıl mesleği ne? Çağlar Ertuğrul'un sevgilisi Kayla Manukyan kim, ne iş yapıyor? Çağlar Ertuğrul'un hayatı hakkında merak edilen bilgiler

    13 Nisan 2009 tarihinde ilk kez Koç Üniversitesi'nde "Romeolar ve Julietler" adlı bir oyunda oynayarak sahne almıştır. Ardından çeşitli oyunlarda sahneye çıkmıştır. Kendisine ait bir Youtube kanalı vardır ve buradan çeşitli komedi tarzında eğlenceli videolar paylaşmaktadır. 2012 yılında Alper Çağlar'ın yönettiği Dağ adlı bir askerî filmin baş rolünde yer almıştır. Filmde, Çağlar Ertuğrul'a Ufuk Bayraktar eşlik etmiştir. Filmde oynamasının ardından tanınmıştır. Ardından Bana Masal Anlatma filminde oynamıştır. Medcezir, Benim İçin Üzülme ve Afili Aşk gibi bazı televizyon dizilerinde rol almıştır.
  • Çağlar Ertuğrul kimdir, kaç yaşında, nereli, asıl mesleği ne? Çağlar Ertuğrul'un sevgilisi Kayla Manukyan kim, ne iş yapıyor? Çağlar Ertuğrul'un hayatı hakkında merak edilen bilgiler

    35 buçuk sanat evinde eğitim gördü. Bir süre sonra reklamlarda yer almaya başladı. Ardından 2012 yılında Alper Çağlar'ın yönetmenliğini yaptığı Dağ filminde rol aldı ve ününü artırdı. Bunun üstüne Mahsun Kırmızıgül'ün yönettiği Benim İçin Üzülme dizisinde yer aldı. Bu çalışmaların ardından Kurt Seyit ve Şura ve Boynu Bükükler adlı dizilerde de yer aldı.
  • Çağlar Ertuğrul kimdir, kaç yaşında, nereli, asıl mesleği ne? Çağlar Ertuğrul'un sevgilisi Kayla Manukyan kim, ne iş yapıyor? Çağlar Ertuğrul'un hayatı hakkında merak edilen bilgiler

    ÇAĞLAR ERTUĞRUL'UN ROL ALDIĞI YAPIMLAR

    SİNEMA

    2012 Dağ 

    2014 Panzehir

    2015 Bana Masal Anlatma

    2016 Dağ II

    2017 Biz Size Döneriz

    2018 Ailecek Şaşkınız

    2018 Yanımda Kal

    2019 Kızım Gibi Kokuyorsun

    TELEVİZYON

    2012-2014 Benim İçin ÜzülmeAvcıoğlu

    2014 Beyaz Karanfil

    2014 Boynu Bükükler

    2014 Kurt Seyit ve Şura

    2015 Medcezir

    2017-2018 Fazilet Hanım ve Kızları

    2019-2020 Afili AşK

    2021-günümüz Teşkilat
  • Çağlar Ertuğrul kimdir, kaç yaşında, nereli, asıl mesleği ne? Çağlar Ertuğrul'un sevgilisi Kayla Manukyan kim, ne iş yapıyor? Çağlar Ertuğrul'un hayatı hakkında merak edilen bilgiler

    ÇAĞLAR ERTUĞRUL'UN SEVGİLİSİ KAYLA MANUKYAN KİMDİR?

    Oyuncu Çağlar Ertuğrul'un sevgilisi Kayla Manukyan, dizi ve sinema sektöründe kostüm asistanı olarak görev alan bir stilisttir.

    1992 doğumlu Manukyan, İstanbul'da dünyaya gelmiştir. İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji bölümünü tamamlamış, Atölyemart'ta çizim eğitimi almış, birçok dergide stil editörlüğü ve çeşitli dizilerde moda stilistliği yapmıştır.

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