Çağlar Ökten'in oğlundan 'Seda Sayan' açıklaması: O benim annem değil!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çağlar Ökten'in oğlundan 'Seda Sayan' açıklaması: O benim annem değil!

Çağlar Ökten'in oğlu Artur, bir takipçisine verdiği yanıtla gündeme geldi. Artur, "Sırtın yere gelmez oğlum. Seda annen var!" diyen kullanıcının yorumunu, "O benim annem değil, ben ona 'Abla' diyorum." şeklinde cevapladı

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • Çağlar Ökten'in oğlu Artur Ökten'den 'Seda Sayan' açıklaması: O benim annem değil! - Magazin haberleri

    Seda Sayan, Çağlar Ökten ile 24 Nisan'da nikah masasına oturmuştu. Prag'da düzenlenmesi gereken nikah, ünlü şarkıcının ekibinin yaşadığı vize sorunu nedeniyle Beşiktaş'taki bir otelde gerçekleşmişti.
  • Çağlar Ökten'in oğlu Artur Ökten'den 'Seda Sayan' açıklaması: O benim annem değil! - Magazin haberleri

    İstanbul'da sessiz sedasız dünyaevine giren çift, ardından balayı için Paris'e gitmişti. Sayan, geçtiğimiz günlerde ise kayınvalidesi, kayınpederi ve eşinin oğlu Artur ile buluşmuşu. Şarkıcı, birlikte çekilen o karelerini sosyal medya hesabından yayınlamıştı.
  • Çağlar Ökten'in oğlu Artur Ökten'den 'Seda Sayan' açıklaması: O benim annem değil! - Magazin haberleri

    "O BENİM ANNEM DEĞİL!"

    Mutlu birlikteliklerini sürdüren ikiliden Ökten'in oğlu Artur, bir takipçisinin, "Sırtın yere gelmez oğlum. Seda annen var!" sözlerine verdiği yanıtla gündeme geldi. Artur, o kullanıcının yorumunu, "1- Seda benim annem değil, ben ona 'Abla' diyorum. 2- Benim sırtım gerçek annem sayesinde yere değmez, o benim arkamda. Seda abla değil." şeklinde cevapladı.
  • Çağlar Ökten'in oğlu Artur Ökten'den 'Seda Sayan' açıklaması: O benim annem değil! - Magazin haberleri

    "GÖZLERİMİN İÇİ GÜLÜYOR"

    Geçtiğimiz haftalarda muhabirlerin sorularını yanıtlayan Seda Sayan, "Hayatım çok iyi gidiyor, çok mutluyum. Baksanıza gözlerimin içi gülüyor. Eşim bu yaz Kaş’ta tatil yapmamızı istiyor. Onun dediği olacak, baş başa tatil yapacağız." açıklamasını yapmıştı.
  • Çağlar Ökten'in oğlu Artur Ökten'den 'Seda Sayan' açıklaması: O benim annem değil! - Magazin haberleri

    "EVLENECEK ZAMAN TAM BU ZAMANMIŞ"

    Öte yandan Seda Sayan, verdiği bir röportajda, "Çocuğumun babası hariç geri kalan evliliklerimi saymıyorum. Evlenecek zaman tam bu zamanmış. Daha dinginleştim, şimdi yanımda biri olsun isterdim. Benimle 7. kez evlenmek için çabalayanlar var ama bende bir çaba yok." demişti
  • Çağlar Ökten'in oğlu Artur Ökten'den 'Seda Sayan' açıklaması: O benim annem değil! - Magazin haberleri

    DAHA ÖNCE 6 KEZ EVLENDİ

    Seda Sayan, 1987’de futbolcu Rıdvan Kılıç’la gizli bir evlilik yapmıştı. 6 yıl süren beraberlik sonunda gelen bu ilişki, yine gizli bir şekilde sonlanmıştı.

     
  • Çağlar Ökten'in oğlu Artur Ökten'den 'Seda Sayan' açıklaması: O benim annem değil! - Magazin haberleri

    BÜYÜK AŞK 5 YILDA BİTTİ

    İkinci evliliğini 1990’da Beşiktaş’ın eski futbolcularından Sinan Engin’le yapan Seda Sayan, eşinin izin vermemesi üzerine sahne çalışmalarını bırakmıştı. Sayan'ın bu ilişkiden Oğulcan isminde bir oğlu dünyaya gelmişti. İkili, 1995 yılında yollarını ayırmıştı.

     
  • Çağlar Ökten'in oğlu Artur Ökten'den 'Seda Sayan' açıklaması: O benim annem değil! - Magazin haberleri

    TRAFİKTE TANIŞTI

    Sayan, 1998 yılında kurye Soner Yapcacık ile sürpriz bir evlilik yapmıştı. 1999'da boşanan çift, trafikte kırmızı ışık yanınca tanışmıştı. Yapcacık, Sayan'ın yayına gidip, "Sizin hayranınızım." demişti. Bu cümleyle başlayan arkadaşlıkları nikah masasına kadar uzanmıştı.

     
  • Çağlar Ökten'in oğlu Artur Ökten'den 'Seda Sayan' açıklaması: O benim annem değil! - Magazin haberleri

    Dördüncü evliliğini Tuncay Kıratlı ile yapan Seda Sayan, 2000’de evlenmiş, 2001’de de boşanmıştı.

     
  • Çağlar Ökten'in oğlu Artur Ökten'den 'Seda Sayan' açıklaması: O benim annem değil! - Magazin haberleri

    Sayan, daha sonra da Gökhan Şükür ile dünyaevine girmişti. Ancak Seda Sayan'ın bu evliliği de uzun süreli olmamıştı.
  • Çağlar Ökten'in oğlu Artur Ökten'den 'Seda Sayan' açıklaması: O benim annem değil! - Magazin haberleri

    Seda Sayan, son evliliğini 2008'de Onur Şan ile gerçekleştirmişti. Ünlü şarkıcı ile Şan, 2010'da boşanmıştı.

    Fotoğraflar: Instagram, HT Magazin

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.