Çağlar Ökten'in oğlundan 'Seda Sayan' açıklaması: O benim annem değil!

"O BENİM ANNEM DEĞİL!"

Mutlu birlikteliklerini sürdüren ikiliden Ökten'in oğlu Artur, bir takipçisinin, "Sırtın yere gelmez oğlum. Seda annen var!" sözlerine verdiği yanıtla gündeme geldi. Artur, o kullanıcının yorumunu, "1- Seda benim annem değil, ben ona 'Abla' diyorum. 2- Benim sırtım gerçek annem sayesinde yere değmez, o benim arkamda. Seda abla değil." şeklinde cevapladı.