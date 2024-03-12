Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Biyografi Çağlar Ökten kimdir, kaç yaşında? Çağlar Ökten'in hayatı ve biyografisi

        Çağlar Ökten kimdir, kaç yaşında? Çağlar Ökten'in hayatı ve biyografisi

        Seda Sayan'la yaptığı evlilikle adından söz ettiren Çağlar Ökten'in kim olduğu, hayatı ve kariyeri yurttaşlar tarafından merak edilmektedir. Çağlar Ökten'in ismi Seda Sayanla yaptığı evlilikten sonra magazin gündeminden uzun bir süre düşmemiştir. Çağlar Ökten kimdir, kaç yaşında? Çağlar Ökten'in hayatı ve biyografisi… İşte, detaylar.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.03.2024 - 16:48 Güncelleme: 12.03.2024 - 16:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çağlar Ökten kimdir, kaç yaşında?
        ABONE OL
        ABONE OL

        Gerek katıldığı programlarla gerekse seslendirdiği şarkılarla dikkat çeken Çağlar Ökten’in hayatıyla ilgili detaylar Seda Sayan ile evliliği sonrasında oldukça merak edildi. Aslen Mersin, Tarsuslu olan Çağlar Ökten, günümüzde profesyonel olarak müzik kariyerini sürdürmektedir. Çağlar Ökten kaç yaşında, Çağlar Ökten kimdir, Çağlar Ökten nereli, Çağlar Ökten hayatı ile ilgili merak edilen detaylara yazımızın devamından ulaşabilirsiniz.

        Çağlar Ökten Kaç Yaşında?

        21 Haziran 1987 tarihinde dünyaya gelen Çağlar Ökten şu an 36 yaşındadır.

        Çağlar Ökten Kimdir?

        REKLAM

        Seda Sayan ile yaptığı evlilikle uzun bir süre gündemde kalan Çağlar Ökten’in hayatı merak edilmekte ve vatandaşlar tarafından araştırılmaktadır. 21 Haziran 1987 tarihinde doğan Ökten, Sayan'ın sunduğu televizyon programında solistlik yapmaktadır.

        Çağlar Ökten Nereli?

        Çağlar Ökten aslen Mersin, Tarsusludur.

        Çağlar Ökten Hayatı

        Çağlar Ökten, 21 Haziran 1987 tarihinde Mersin'in Tarsus ilçesinde dünyaya geldi. Babası elektrik teknisyeni, annesi ise ev hanımıdır. Küçük yaşlardan itibaren müzikle iç içe bir yaşam sürmüştür.

        Doğma büyüme Mersin, Tarsuslu olan ünlü isim, 7 yaşından beri şarkı söylediğini belirtmektedir. Okul müsamereleriyle başladığı sahne kariyerine dayısının işlettiği düğün salonuyla devam etmiştir. İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuvarı mezunu olan başarılı isim ayrıca Klasik Türk Müziği eğitimi de almıştır. Enbe Orkestrası’nın eski solistlerinden biri olan Ökten, şarkıcılık kariyerine başarılı adımlarla sürdürmektedir.

        Seda Sayan ve Çağlar Ökten Prag’da evlenmeyi düşünürken planlarda meydana gelen aksamalar neticesinde İstanbul'da evlendiler. Seda Sayan‘ın nikâh şahitliğini Safiye Soyman ve Esra Özmen; Çağlar Ökten’in ise Faik Öztürk ve Fuat Özdolgun yaptı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Haberi Hazırlayan: Yusuf Yıldız
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İnfial yaratan kazada çarpıcı detaylar!
        İnfial yaratan kazada çarpıcı detaylar!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        "Seçim yenilenirse Cumhurbaşkanı Erdoğan'a adaylık yolu açılır"
        "Seçim yenilenirse Cumhurbaşkanı Erdoğan'a adaylık yolu açılır"
        Yeşilçam'ın ağabeyi vefat etti
        Yeşilçam'ın ağabeyi vefat etti
        2 çocuk annesini 9 kez bıçakladı! Pişkin savunma!
        2 çocuk annesini 9 kez bıçakladı! Pişkin savunma!
        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş'tan BM'de "İsrail" protestosu
        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş'tan BM'de "İsrail" protestosu
        Boeing'e karşı ifade veren eski çalışanı ölü bulundu
        Boeing'e karşı ifade veren eski çalışanı ölü bulundu
        Can Uzun transfer için yola çıktı
        Can Uzun transfer için yola çıktı
        Şener Şen'e destek verdi
        Şener Şen'e destek verdi
        Süper Lig'de 29. haftanın panoraması
        Süper Lig'de 29. haftanın panoraması
        Borsada ilginç hisse geri alımları
        Borsada ilginç hisse geri alımları
        11 ödül 1 milyar dolar hasılat
        11 ödül 1 milyar dolar hasılat
        İzleyen dehşete düştü! Milyonların izlediği görüntü gerçek mi?
        İzleyen dehşete düştü! Milyonların izlediği görüntü gerçek mi?
        Yunanistan'a kapıda vize dönemi ne zaman başlıyor?
        Yunanistan'a kapıda vize dönemi ne zaman başlıyor?
        Para mutluluk getirir mi?
        Para mutluluk getirir mi?
        Kadına 'annelik cezası' erkeğe kariyer
        Kadına 'annelik cezası' erkeğe kariyer