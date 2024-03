Sibel Can kimdir, kaç yaşında? Sibel Can'ın hayatı ve biyografisi

Son olarak Kanal D ekranlarında yayınlanmaya başlayan Şarkılar Biz Söyler programını sunan sanatçı hakkında yurttaşlar daha fazla bilgiye ulaşmak istemektedir. Bu sebeple Sibel Can kimdir, sorusu arama motorlarında çokça araştırılmaktadır. Sibel Can kaç yaşında, Sibel Can kimdir, Sibel Can nereli, Sibel Can hayatı ile ilgili merak edilen detaylara yazımızın devamından ulaşabilirsiniz.

Sibel Can Kaç Yaşında?

Ülkemizin sevilen sanatçılarından biri olan Sibel Can, 1 Ağustos 1970 İstanbul doğumludur. Engin Cangüre ve Emine Gül Sezer Cangüre'nin ilk çocuğu olarak Fatih, Karagümrük'te dünyaya gelen sanatçı, 53 yaşındadır.

Sibel Can Kimdir?

Kariyerine dansöz olarak başlayan Can, daha sonra şarkıcılık yapmaya başladı ve günümüzde televizyon ve sinema oyunculuğu ile sunuculuk da yapmaktadır.

Sibel Can Nereli?

Başarılı sanatçı İstanbul'un Fatih semtinde dünyaya gelmiştir. Annesi Emine Cangüre Bursa Mudanyalı, babası Engin Cangüre ise Yugoslavya göçmenidir.

Sibel Can Hayatı

İlk Yılları

1 Ağustos 1970 tarihinde Yugoslav göçmeni Engin Cangüre ve Mudanyalı Emine Gül Sezer Cangüre'nin ilk çocukları olarak Karagümrük semtinde doğdu. Sanatçının babası birçok ünlü soliste eşlik eden bir keman sanatçısıydı. Muzaffer adında bir kız kardeşi bulunmaktadır.

Erken Kariyeri

14 yaşındayken, gelen teklif üzerine oryantal olarak sahneye çıkmaya başladı. Babası ile beraber yurt içi ve yurt dışında yaptığı turnelerde hem oryantallik hem de solistlik yaptı. Dönemin bilinen mekânları Galata Kulesi ve Astorya gibi kulüplerde çıkan sanatçı, Nükhet Duru'nun, Fahrettin Arslan'a tavsiyesi üzerine Maksim Gazinosu'nda çıkmaya başladı ve henüz 17 yaşındayken assolist oldu.

Sibel Can'ın yaşının küçüklüğü sebebiyle gazinonun kapatılması üzerine, sahneye çıkabilmesi için babasının girişimiyle açılan dava sonucunda, mahkeme kararıyla yaşı büyültülerek doğum tarihi 1964 olarak değiştirildi. Maksim Gazinosu'nda Muazzez Abacı, Neşe Karaböcek ve Emel Sayın gibi ünlü isimlerle çalıştı. Nükhet Duru tarafından keşfedilip Maksim Gazinosu'nun oryantal dansçısı olmuştur. 1987 yılında Kervan Plak'tan ilk albümü olan Günah Bize'yi çıkartan Sibel Can bu albümde Orhan Gencebay'ın büyük desteğini gördü. Albüm kısa zamanda satış rekorları kırdı.1988 yılında aynı mekânda şarkı söyleyerek sahne almaya başladı. İlk dönem albümlerinde yapımcısı Orhan Gencebay olmuştur.

1990'lar: Hızlı Yükselişi

Neredeyse her yıl bir albüm çıkaran Sibel Can, 1995 yılında Raks Müzik'e transfer oldu. 1997 yılında çıkardığı Bu Devirde isimli dokuzuncu stüdyo albümünde sanatçı çıkış şarkısı olarak sözlerini Serdar Ortaç'ın yazdığı Padişah isimli şarkıyı seçti. Albümle birlikte başarılı bir çıkış gerçekleştiren sanatçı Tayfun Dinçer'in yönetmenliğinde çıkış şarkısına klip çekmiştir. Geniş hayran kitlesi elde etmiş ve albüm satışı ilk sıraya yerleşmiştir. Albüm Kariyeri boyunca konserler veren ve albümler yayınlayan sanatçı için Kadir Has bir iş yemeğinde "Bütün malım senin olsun Sibel" iltifatında bulunmuş protokolden dönemin cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, "Bu kız için değer vallahi" demiştir.

2000'ler-Günümüz

2000 yılında çıkarttığı İşte Türk Sanat Müziği İşte Sibel Can adlı albümle yeni bir döneme giren Sibel Can, 2001 yılından beri Emre Plak ile çalışmış ve 2007 yılında "Akşam Sefası" adlı albümünü çıkarmıştır. Bu albümdeki "Çakmak Çakmak" isimli parçayla büyük başarı yakaladı. 2002'de Papatya ile Karabiber adlı sinema filminde başrolde yer aldı. 2006 yılında Özledin mi? albümü 200 binin üzerinde satış yaptığı için MÜ-YAP tarafından "Platin" ödülü ile ödüllendirilmiş, ödül programında Sibel Can aynı albümde yer alan söz ve müziği Sezen Aksu'ya ait "Lale Devri" adlı şarkısına yine Sezen Aksu ile düet yapmıştır. 2009 yılında Benim Adım Aşk isimli albümünü çıkardı. 2011 yılında Seyyah albümünü çıkardı, albümdeki Hançer adlı parçası ile başarısı daha da arttı ve son olarak 2012 yılının Nisan ayında Meşk adlı albümünü çıkardı. 2014 yılının Şubat ayında Galata adlı albümünü çıkardı. Bir dönem Kaşmir Halı reklamlarında oynamış, uzun yıllar bu markanın yüzü olmuştur.

2016 yılının Nisan ayında DMC Müzik'ten Arabesque adlı albümünü çıkaran Sibel Can, bu albümde efsane besteci Burhan Bayar'ın 80'li yıllara damga vuran ‘Gülüm Benim’, 'Sevmek', 'Bu da Geçer', 'Mavi Mavi', 'Seninle ilk defa', 'Yalnızım dostlarım', 'Mutlu Ol Yeter', 'Hasret Rüzgârları', 'Benim Hatım', 'Gurbet Geceleri' gibi sevilen şarkılarını seslendirdi. 9 Nisan 2016'da Bostancı Gösteri Merkezi'nde, 10 Ağustos 2016'da Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda konser veren ve ilk defa Arabesque albümünden şarkılar seslendiren Sibel Can, Bostancı konseri öncesi; "Beni arabeskin büyük ustası Orhan Gencebay keşfetti, o zamanlardan beri arabesk müziği çok seviyorum” demiştir.

Sibel Can 10 Ağustos 2016 tarihindeki İstanbul Harbiye'de ki konserinde Ayla Çelik ile "Bağdat" adlı şarkıya düet yaparken, Rap müziğin sevilen isimleri Eypio & Burak King ikilisi ile birlikte arabesk rock tınıları ile de dikkat çeken "Günah Benim" adlı rap şarkıya düet yapmıştır. Can, konser öncesi verdiği röportajda 'Eypio ve Burak King'i çocuklarım sayesinde keşfettim. 100 milyonun üzerinde izlenmişler. İlk kez rap yapacağım için çok heyecanlıyım" demiştir.

2016-2017 arasında O Ses Türkiye yarışmasında jüri üyeliği yaptı. 2016'da Kasım ayında düzenlenen Altın Kelebek Ödül Töreni'nde yılın en iyi arabesk-fantezi müzik sanatçısı seçilmiştir. Bu yarışmada gecenin sunucusu Okan Bayülgen tarafından kilolarıyla ilgili espri yapılması üzerine hayranları tepki göstermiştir. Ancak Okan Bayülgen’e en büyük tepki Sibel Can'ın eski eşi Hakan Ural'dan gelmiş ve Bayülgen'i ağır bir şekilde eleştirmiştir. 2017 yılında Kanal D'de yayımlanan Sevda'nın Bahçesi adlı dizide başrolde yer aldı.

Kişisel Hayatı

1988 yılında o dönemin popüler isimlerinden olan Hakan Ural ile Zerrin Özer'in evinde gizlice evlendi. Bu evlilikten daha sonra Engincan ve Melisa adından iki çocuk dünyaya getirdi. Hakan Ural'dan 1999 yılında ayrıldı. Bir yıl sonra Sulhi Aksüt ile evlendi ve bu evlilikten Emir isminde bir erkek çocuk dünyaya getirdi. İlk eşinden iki, ikinci eşinden de bir olmak üzere üç çocuğu vardır. Sulhi Aksüt'ten 2010'da boşanmıştır.

Albümleri

1987: Günah Bize

1988: Bulursun Beni

1989: Rüyalarda Buluşuruz

1990: Hasretim

1991: Bir Güneş Batışında

1992: Seni Sevmek

Hayat Devam Ediyor

1994: Hatırasıdır

1995: Şarkılar da Senden Yana

1997: Bu Devirde

1999: Daha Yolun Başındayım

2000: Sibel Can Şarkıları

2000: İşte Türk Sanat Müziği İşte Sibel Can

2001: Canım Benim

2003: Sen Benimsin

2005: Özledin mi?

2007: Akşam Sefası

2009: Benim Adım Aşk

2011: Seyyah

2012: Meşk

2014: Galata

2016: Arabesque

2018: Yeni Aşkım

2020: Hayat

Single'ları

2011: Helin

2014: Kış Masalı (Mustafa Ceceli Remix)

2015: Hangimiz Sevmedik

2015: Bir Parmak Bal

2018: Milletin Duâsı(çeşitli sanatçılar ile birlikte)

2018: Kuyu

2021: Adı Elveda Olsun

2022: Bize Kaldı

2023: Karakol