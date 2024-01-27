Çağlar Söyüncü, Fenerbahçe için İstanbul'a geliyor! Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü'nün transfer görüşmelerini gerçekleştirmek üzere İstanbul'a geleceğini açıkladı

Fenerbahçe, uzun süredir peşinde olduğu Çağlar Söyüncü'nün transferi konusunda Atletico Madrid ile anlaştı. Kulüp, milli oyuncunun transfer görüşmeleri için İstanbul'a geleceğini açıkladı.

FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA

Kulüpten yapılan açıklamada, ''2023-2024 sezonu ara transfer döneminde Futbol Takımımızın güçlendirilmesi için çalışmalarımız devam etmektedir. Bu kapsamda milli oyuncu Çağlar Söyüncü kulübümüzle transfer görüşmelerini gerçekleştirmek üzere İstanbul'a gelecektir. Kamuoyunun bilgisine sunarız. ifadeleri kullanıldı.