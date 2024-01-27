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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Çağlar Söyüncü, Fenerbahçe için İstanbul'a geliyor! - Fenerbahçe Haberleri

        Çağlar Söyüncü, Fenerbahçe için İstanbul'a geliyor!

        Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü'nün transfer görüşmelerini gerçekleştirmek üzere İstanbul'a geleceğini açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.01.2024 - 00:25 Güncelleme: 27.01.2024 - 00:28
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        Fenerbahçe, Çağlar'ı duyurdu!
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        Fenerbahçe, uzun süredir peşinde olduğu Çağlar Söyüncü'nün transferi konusunda Atletico Madrid ile anlaştı. Kulüp, milli oyuncunun transfer görüşmeleri için İstanbul'a geleceğini açıkladı.

        FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA

        Kulüpten yapılan açıklamada, ''2023-2024 sezonu ara transfer döneminde Futbol Takımımızın güçlendirilmesi için çalışmalarımız devam etmektedir. Bu kapsamda milli oyuncu Çağlar Söyüncü kulübümüzle transfer görüşmelerini gerçekleştirmek üzere İstanbul'a gelecektir. Kamuoyunun bilgisine sunarız. ifadeleri kullanıldı.

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