Topaloğlu, “Yakın zamanda Avrupa turnesine çıkıyorum. Bir çok ülkede konser vereceğiz. Gurbetçi vatandaşlarımızla bir araya geleceğiz. Yolculuk öncesi biraz alışveriş yapmak istedim” dedi.

Ayrıca Youtube’da program yapmaya hazırlandığını söyleyen popçu, “Şimdilik bu kadarını bilin geri kalanı biraz sürpriz olsun” açıklamasında bulunsun.