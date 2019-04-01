Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre, müzisyen Çağlayan Topaloğlu, yeni mekan açılışını önceki akşam Bebek’te gerçekleştirdi. Çağlayan Topaloğlu, Nişantaşı’nda hizmete açtığı restorandan sonra ikinci mekanını açtı.



Açılış gecesinde sahneye çıkan Topaloğlu, “7 yaşımdan beri bir mekanım olsun istiyordum. Sonunda hayalime kavuştum. Kendi mekanımda kendi şarkılarımı söylüyorum” diye konuştu.