Çağrı Market, toplamda 64 mağazasıyla hizmet vermektedir. Şubelerin büyük bir kısmı Anadolu yakasında bulunmakla birlikte geri kalan şubeler Avrupa yakası ve Kocaeli’nde faaliyet göstermektedir. Tüm Çağrı Market'lerde geçerli olan Çağrı’m Kart ile puan toplayabilir ve indirimli olarak alışveriş yapabilirsiniz. Peki, Çağrı Market kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor ve kaça kadar açık? Çağrı Market hafta sonu kaça kadar açık, açılış-kapanış saati nedir ve hafta sonu çalışma saatleri kaçla kaç arasındadır? İşte, Çağrı Market zincirlerinin çalışma saatleri ve detayları…

Çağrı Market Çalışma Saatleri 2025

Çağrı Market zincirlerinin çalışma saatleri bulundukları şubeye göre farklılık göstermektedir. Kimi mağaza 22.00’a kadar aktif olarak çalışırken kimi mağaza 21.00’da çalışmaya son vermektedir. İşte mağazalara göre çalışma saatleri:

Axis Mağaza 10.00 - 22.00

Atakent Mağaza 09.00 - 21.30

Başakpazar Mağazası 09.00 - 22.00

Beylikdüzü Mağazası 09.00 - 22.00

Bosna Bulvarı 1 Mağaza 09.00 - 21.30

Fenertepe Mağaza 09.00 - 22.00

Fikirtepe Mağaza 09.00 - 21.30

Güllübağlar Mağaza: 09.00 - 21.30

İçerenköy Mağaza: 09.00 - 21.30

Kartal Mağaza: 09.00 - 22.00

Küçükyalı Mağaza: 09.00 - 21.30

Nuripaşa Mağaza: 09.00 - 22.00

Sarıgazi Mağaza: 09.00 - 22.00

Selam-i Ali Mağaza: 09.00 - 21.30

Şirinevler Mağaza: 08.00 - 22.00

Tavukçuyolu Mağaza: 09.00 - 21.30

Yeniçamlıca Mağaza: 08.30 - 21.30

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Altkaynarca Mağaza: 09.00 - 22.00

Aydınevler Mağaza: 09.00 - 21.30

Aydınlı Mağaza: 09.00 - 21.30

Bağcılar Mağaza: 09:00-22:00

BaşakCenter Mağaza: 09:00 - 22:00

Bayrampaşa Mağaza: 09:00 - 22:00

Beşyüzevler Mağaza: 09:00 - 22:00

Bosna Bulvarı 2 Mağaza: 09:00 - 21:30

Bulgurlu Mağaza: 08:00 - 22:00

Çekmeköy Mağaza: 09:00 - 22:00

Esenyurt Mağaza: 09:00 - 22:00

Feriköy Mağaza: 09:00 -22:00

Fındıklı Mağaza: 09:00 - 21:30

Gaziosmanpaşa Mağaza: 09:00 - 22:00

Gölcük Mağaza: 09:00 - 21:30

Güneşli Mağaza: 09:00 - 22:00

Haznedar Mağaza: 09:00 -22:00

İstiklal Mağaza: 09:00 - 21:30

İzmit Çarşı Mağaza: 08:00 - 21:30

İzmit Ncity Mağaza: 10:00 - 22:00

İzmit Yahya Kaptan Mağaza: 09:00 - 21:30

Kurtköy Mağaza: 09:00 - 21:30

Maltepe Mağaza: 09:00 - 21:30

Sultanbeyli Mağaza: 09:00 - 21:30

Yunusemre Mağaza: 09:00 - 21:30

Zeytinburnu Mağaza: 09:00 - 22:00

Çağrı Market Kaçta Açılıyor?

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Çağrı Market zincirlerinin açılış saatleri şubeler arası farklılık göstermektedir. Ancak genel bir rakamdan bahsedeceksek Çağrı Marketleri genellikle 09.00’da hizmete başlamaktadır.

Çağrı Market Kaçta Kapanıyor?

AVM içlerinde yer alan Çağrı Market zincirleri daha geç kapanırken yoğunluğun daha az olduğu diğer mağazalar ortalama yarım saat daha erken kapamaktadır. Çağrı Marketleri genel itibariyle saat 21.30 ile 22.00 saatlerinde kapanmaktadır.