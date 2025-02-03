Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        BIST 100 9.785,49 %-2,19
        DOLAR 35,9931 %0,69
        EURO 36,9396 %-0,38
        GRAM ALTIN 3.251,88 %0,73
        FAİZ 38,69 %1,39
        GÜMÜŞ GRAM 36,24 %0,31
        BITCOIN 94.469,00 %-2,61
        GBP/TRY 44,4764 %0,23
        EUR/USD 1,0255 %-1,03
        BRENT 77,15 %1,96
        ÇEYREK ALTIN 5.316,82 %0,73
        Haberler Ekonomi Merak Edilenler Çağrı Market Çalışma Saatleri 2025: Çağrı Market Saat Kaçta Açılıyor, Kaçta Kapanıyor ve Saat Kaça Kadar Açık? (Hafta İçi ve Hafta Sonu) - Merak Edilenler Haberleri

        Çağrı market çalışma saatleri 2025: Çağrı market saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

        1980'li yıllarda Üsküdar'ın Ünalan mahallesinde hizmete başlayan ve toplam 64 mağazası bulunan Çağrı Market, internet üzerinden de online olarak alışveriş imkanı sunmaktadır. Peki, Çağrı market saat kaçta açılıyor ve kaçta kapanıyor? İşte Çağrı market çalışma saatleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.02.2025 - 16:23 Güncelleme: 03.02.2025 - 16:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çağrı market 2025 çalışma saatleri
        ABONE OL

        Çağrı Market, toplamda 64 mağazasıyla hizmet vermektedir. Şubelerin büyük bir kısmı Anadolu yakasında bulunmakla birlikte geri kalan şubeler Avrupa yakası ve Kocaeli’nde faaliyet göstermektedir. Tüm Çağrı Market'lerde geçerli olan Çağrı’m Kart ile puan toplayabilir ve indirimli olarak alışveriş yapabilirsiniz. Peki, Çağrı Market kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor ve kaça kadar açık? Çağrı Market hafta sonu kaça kadar açık, açılış-kapanış saati nedir ve hafta sonu çalışma saatleri kaçla kaç arasındadır? İşte, Çağrı Market zincirlerinin çalışma saatleri ve detayları…

        A101 çalışma saatleri 2023
        A101 çalışma saatleri 2023

        Çağrı Market Çalışma Saatleri 2025

        Çağrı Market zincirlerinin çalışma saatleri bulundukları şubeye göre farklılık göstermektedir. Kimi mağaza 22.00’a kadar aktif olarak çalışırken kimi mağaza 21.00’da çalışmaya son vermektedir. İşte mağazalara göre çalışma saatleri:

        Axis Mağaza 10.00 - 22.00

        Atakent Mağaza 09.00 - 21.30

        Başakpazar Mağazası 09.00 - 22.00

        Beylikdüzü Mağazası 09.00 - 22.00

        Bosna Bulvarı 1 Mağaza 09.00 - 21.30

        Fenertepe Mağaza 09.00 - 22.00

        Fikirtepe Mağaza 09.00 - 21.30

        Güllübağlar Mağaza: 09.00 - 21.30

        İçerenköy Mağaza: 09.00 - 21.30

        Kartal Mağaza: 09.00 - 22.00

        Küçükyalı Mağaza: 09.00 - 21.30

        Nuripaşa Mağaza: 09.00 - 22.00

        Sarıgazi Mağaza: 09.00 - 22.00

        Selam-i Ali Mağaza: 09.00 - 21.30

        Şirinevler Mağaza: 08.00 - 22.00

        Tavukçuyolu Mağaza: 09.00 - 21.30

        Yeniçamlıca Mağaza: 08.30 - 21.30

        REKLAM

        Altkaynarca Mağaza: 09.00 - 22.00

        Aydınevler Mağaza: 09.00 - 21.30

        Aydınlı Mağaza: 09.00 - 21.30

        Bağcılar Mağaza: 09:00-22:00

        BaşakCenter Mağaza: 09:00 - 22:00

        Bayrampaşa Mağaza: 09:00 - 22:00

        Beşyüzevler Mağaza: 09:00 - 22:00

        Bosna Bulvarı 2 Mağaza: 09:00 - 21:30

        Bulgurlu Mağaza: 08:00 - 22:00

        Çekmeköy Mağaza: 09:00 - 22:00

        Esenyurt Mağaza: 09:00 - 22:00

        Feriköy Mağaza: 09:00 -22:00

        Fındıklı Mağaza: 09:00 - 21:30

        Gaziosmanpaşa Mağaza: 09:00 - 22:00

        Gölcük Mağaza: 09:00 - 21:30

        Güneşli Mağaza: 09:00 - 22:00

        Haznedar Mağaza: 09:00 -22:00

        İstiklal Mağaza: 09:00 - 21:30

        İzmit Çarşı Mağaza: 08:00 - 21:30

        İzmit Ncity Mağaza: 10:00 - 22:00

        İzmit Yahya Kaptan Mağaza: 09:00 - 21:30

        Kurtköy Mağaza: 09:00 - 21:30

        Maltepe Mağaza: 09:00 - 21:30

        Sultanbeyli Mağaza: 09:00 - 21:30

        Yunusemre Mağaza: 09:00 - 21:30

        Zeytinburnu Mağaza: 09:00 - 22:00

        Çağrı Market Kaçta Açılıyor?

        REKLAM

        Çağrı Market zincirlerinin açılış saatleri şubeler arası farklılık göstermektedir. Ancak genel bir rakamdan bahsedeceksek Çağrı Marketleri genellikle 09.00’da hizmete başlamaktadır.

        Çağrı Market Kaçta Kapanıyor?

        AVM içlerinde yer alan Çağrı Market zincirleri daha geç kapanırken yoğunluğun daha az olduğu diğer mağazalar ortalama yarım saat daha erken kapamaktadır. Çağrı Marketleri genel itibariyle saat 21.30 ile 22.00 saatlerinde kapanmaktadır.

        Çağrı Market Kaça Kadar Açık?

        Çağrı Marketleri 22.00’a kadar hizmet vermektedir. Ancak bu kapanış saati semt ve şehire göre farklılık gösterdiğinden kimi mağaza 21.30’da hizmete son vermektedir.

        Çağrı Market Hafta Sonu Kaça Kadar Açık?

        Haftanın 7 günü müşterilerine hizmet veren Çağrı Marketin çalışma saatleri tıpkı hafta içi olduğu gibi hafta sonu da aynıdır. Bu sebeple tıpkı hafta içinde olduğu gibi hafta sonunda da Çağrı Market saat 21.30 ya da 22.00’a kadar hizmet sunmaktadır.

        REKLAM

        Çağrı Market Açılış Saati

        Çağrı Marketleri genel olarak saat 08.00 ile 09.00 saatlerinde açılmaktadır. Kimi şube hizmete 08.00 saatlerinde başlarken kimisi de 09.00’da başlamaktadır.

        Çağrı Market Kapanış Saati

        Konuma göre farklılık gösteren kapanış saatlerine sahip olan Çağrı Marketin kapanış saatleri 21.30 ile 22.00 arasında değişmektedir. Bu kapanış saati şubenin yer aldığı muhitle doğru orantılı olarak belirlenmiştir. Kalabalık muhitlerde yer alan şubelerin kapanış saati daha geçtir.

        Çağrı Market Hafta Sonu Çalışma Saatleri

        Çalışma saatleri yönünden Çağrı Marketin hafta içi ve hafta sonu çalışma saatleri bir değişim göstermemektedir. 08.00 ile 22.00 saatleri arasında hizmet veren markette öğle arası seçeneği bulunmadığından vardiyalı sistem hâkimdir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Çiftlik Bank'ta karar açıklandı!
        Çiftlik Bank'ta karar açıklandı!
        Medyaya 'gezi parkı' incelemesi
        Medyaya 'gezi parkı' incelemesi
        İstanbul'a kar yağacak mı? Türkiye dikkat! Kar geliyor!
        İstanbul'a kar yağacak mı? Türkiye dikkat! Kar geliyor!
        Borsa neden sıkıştı?
        Borsa neden sıkıştı?
        Her şey torun için! Apartmanı 'Pişi'rdi!
        Her şey torun için! Apartmanı 'Pişi'rdi!
        Emekli ikramiyesi ne kadar olacak?
        Emekli ikramiyesi ne kadar olacak?
        Walker-Peters için son tur!
        Walker-Peters için son tur!
        Trump dünyaya karşı: Ticaret hamlelerinin bedelini kim ödeyecek?
        Trump dünyaya karşı: Ticaret hamlelerinin bedelini kim ödeyecek?
        Penaltı ve kırmızı kartlar doğru mu?
        Penaltı ve kırmızı kartlar doğru mu?
        Turabi'nin şarkısına erişim engeli talebi
        Turabi'nin şarkısına erişim engeli talebi
        Okan Buruk kararını verdi!
        Okan Buruk kararını verdi!
        Ocak ayı enflasyonu açıklandı
        Ocak ayı enflasyonu açıklandı
        Süper Lig'in süper yeni yengeleri
        Süper Lig'in süper yeni yengeleri
        Santorini Adası'nı terk ediyorlar
        Santorini Adası'nı terk ediyorlar
        Grammy'de Türkiye esprisi
        Grammy'de Türkiye esprisi
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Afra, ilişkiyi bitirdi
        Afra, ilişkiyi bitirdi
        Ahmed Şara yarın Türkiye'ye geliyor
        Ahmed Şara yarın Türkiye'ye geliyor
        Trump politikaları olumlu da etkiler
        Trump politikaları olumlu da etkiler
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar