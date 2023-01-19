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Haberler Merak Edilenler A101 Çalışma Saatleri 2023: A101 Şubeleri Saat Kaçta Açılıyor, Kaçta Kapanıyor?
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A101 çalışma saatleri 2023: A101 şubeleri saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

“A101 Harca Harca Bitmez” sloganıyla hepimizin kafasında yer etmiş olan A101, 28 Mart 2008 tarihinde hizmete açılmıştır. Merkezi Üsküdar ilçesinde yer alan mağaza, 2021 yılının sonu itibariyle 11.000’nin üzerinde şubesiyle hizmet vermektedir. 2008 yılında 121 mağazasıyla piyasaya giriş yapan A101, oldukça hızlı bir ivmeyle gücüne güç katmıştır.

A101 Çalışma Saatleri 2023: A101 Şubeleri Saat Kaçta Açılıyor, Kaçta Kapanıyor?
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A101 Çalışma Saatleri 2023

A101 çalışma saatleri şube fark etmeksizin stabil olarak seyretmektedir. Mağaza saat 09.00’da açılır, 21.30’da kapanır. Hafta sonu için de aynı açılış ve kapanış saatleri geçerlidir. Resmi ve dini tatillerde çalışma saatleri farklılık gösterebilir.

Çalışma Saatleri: 09.00 – 21.30

A101 Kaçta Açılıyor?

A101 çalışanları için herhangi bir öğle molasına çıkma durumu söz konusu değildir. Vardiyalı çalışma sistemi sayesinde herhangi bir aksama meydana gelmeden müşterilere hizmet sunulmaktadır. Ülkemizin her noktasında faaliyet gösteren A101 saat 09:00’da hizmete başlamaktadır.

A101 Kaçta Kapanıyor?

Marketin kaçta kapandığı herkesin merak ettiği konulardan biridir. Özellikle iş dönüşü alışveriş yapmak isteyenler ya da mesaiye kalıp eve giderken gıda alışverişi yapmak isteyenlerin sık sık sorduğu A101 kaçta kapanıyor sorusudur. A101’in kapanış saati 21.30’dur. Mağaza kapanış saatleri tüm Türkiye’de aynıdır.

A101 Kaça Kadar Açık?

Ekonomik alışverişin bir diğer adı olan A101 mağazaları 21.30’a kadar hizmet vermektedir. Mağaza kapanış saati ülkemizin dört bir yanında aynı olup şubeye göre farklılık göstermemektedir.

A101 Hafta Sonu Kaça Kadar Açık?

Hafta sonu A101 mağaza zincirleri tıpkı hafta içinde olduğu gibi 09.00 ila 21.30 saatleri arasında hizmet vermektedir. Yani hafta sonu da saat 21.30’a kadar açıktır. Mağaza hem cumartesi hem de Pazar açıktır.

A101 Açılış Saati

Düşük fiyatlı kaliteli ürünleri ziyaretçileriyle buluşturan A101, bugün ülkemizde hızla büyüme gösteren zincir maketlerden biridir. Bu zincir marketin en merak edilen sorularından biri kaçta hizmet vermeye başladığıdır. A101 mağaza zincirleri müşterilerine 09.00 saatlerinden itibaren hizmet vermeye başlamaktadır. Yani mağazanın açılış saati 09.00’dır.

A101 Kapanış Saati

A101 mağazasının kapanış saati 21.30’dur. A101 çalışanları vardiyalı olarak çalıştığından dolayı mağaza uzun saatler hizmet verebilmektedir.

A101 Hafta Sonu Çalışma Saatleri

A101 hafta sonu çalışma saatleri hafta içiyle aynıdır. Yani hafta sonu yarım gün çalışma gibi bir hizmet söz konusu değildir. Cumartesi ve Pazar günü de açık olan mağaza 09.00 ile 21.30 saatleri arasında hizmet vermektedir.

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Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk

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