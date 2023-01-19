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Haberler Merak Edilenler BİM Çalışma Saatleri 2023: BİM Şubeleri Saat Kaçta Açılıyor, Kaçta Kapanıyor?
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BİM çalışma saatleri 2023: BİM şubeleri saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Ülkemizin organize perakende sektöründe en yüksek pazar payına sahip olan BİM, 1995 yılında 21 şubesiyle hizmete başlamıştır. Şube sayısını ve cirosunu istikrarlı bir şekilde arttıran BİM’in portföyünde ortalama 850 ürün bulunmaktadır. 2021 yılı sonu itibariyle Fas ve Mısır’dakilerle birlikte BİM, toplam 10.489 mağazaya sahiptir.

BİM Çalışma Saatleri 2023: BİM Şubeleri Saat Kaçta Açılıyor, Kaçta Kapanıyor?
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BİM Çalışma Saatleri 2023

Uygun fiyat aralığı, kaliteli ürünleriyle hemen hemen hepimizin adına aşina olduğumuz BİM, Türkiye’nin yanı sıra Fas ve Mısır’da da mağazalar açmıştır.

Toplamda 70.197 kişiye istihdam kaynağı olan bu mağaza zincirinin belirli saat aralığında müşterilerine hizmet vermektedir. Ülkemizin tüm şubelerinde aynı olan çalışma saatleri bölgesel ya da şubeye göre bir farklılık göstermemektedir.

Mağaza genelde dini bayramların ilk gününde kapalı oluyor. Çalışanlar saat 09.00’da mesaiye başlarlar ve saat 21.00’a kadar çalışırlar. Çalışma saatleri hafta içi ve hafta sonu farklılık göstermemektedir.

BİM Kaçta Açılıyor?

BİM haftanın yedi günü müşterilerine hizmet sunan bir hipermarket zinciri. BİM saat 09.00’da açılmaktır. Çalışanlar öğle molası gibi bir hizmetten yararlanmaz çünkü vardiyalı olarak çalışırlar. Bu sebeple öğle vakti mağazanın kapanması gibi bir durumdan söz edemeyiz.

BİM Kaçta Kapanıyor?

BİM saat 21.00’da hizmete son vermektedir. Gün boyu hizmet sunan mağaza sadece Cuma günleri cuma namazı saatleri kapalıdır. Bunun dışında hafta sonu ya da öğle vakti mağaza açıktır.

BİM Kaça Kadar Açık?

BİM mağazaları her gün saat 09.00’da müşteri almaya başlar. Saat 21.00’a kadar hizmet veren BİM, kapılarını tam 21.00’da kapatır. Mağaza hafta sonu da aynı şekilde 21.00’da kapanır.

BİM Hafta Sonu Kaça Kadar Açık?

BİM mağazaları hem cumartesi hem de Pazar günleri açıktır. Özellikle çalışan kesim, tam teşekküllü gıda ve temizlik alışverişi yapmak isteyenler hafta sonunu tercih edecektir. BİM mağazaları hafta sonu da tıpkı hafta içinde olduğu gibi saat 09.00 ile 21.00 saatleri arasında müşterilerine hizmet vermektedir.

BİM Açılış Saati

Hem market ihtiyaçlarını tamamlamak isteyenler hem de katalog ürünlerine sahip olmak isteyenler sabahın ilk saatlerinde BİM mağazalarının önünde yerlerini alıyorlar. Genellikle sayılı getirilen aktüel ürünlerin tükenmemesi için mağazanın açılış saatini kollayan müşterilerin en sık sorduğu soruların başında BİM’in hangi saatte açıldığı gelmektedir. BİM mesai saatleri saat 09.00’da başlamaktadır.

BİM Kapanış Saati

Günümüzde hemen hemen tüm ilçe ve illerde yer alan BİM mağazaları hafta içi ve hafta sonu farklılık göstermeden saat 21.00’da kapanmaktadır. Haftanın her günü standart saat aralığında açılan mağazanın kapanış saati de bölgesel farklılık göstermez.

BİM Hafta Sonu Çalışma Saatleri

Hız kesmeden hafta sonları da halka hizmet vermeye devam eden BİM, tıpkı hafta içi olduğu gibi hafta sonu da aynı saat aralıklarında hizmet vermektedir. Hafta sonu saat 09.00 ile 21.00 saatleri arasında BİM açıktır.

Hafta içi: 09.00 – 21.00

Hafta sonu: 09.00 – 21.00

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Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk

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