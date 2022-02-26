"BU GÖRÜNTÜLERİ YAYINLAMAYIN"

Şaşkınlığını gizleyemeyen Aka da Alara Bozbey'e dönerek, "Ya ne alakası var! Biz sadece arkadaşız. Sizden rica ediyorum. Bu görüntüleri yayınlamayın. Bu tarz olaylar benim kariyerimi zedeliyor." diyerek, dert yanmıştı.