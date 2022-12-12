İzmir galası gerçekleştirildi

Serinin altıncı filmi 'Çakallar'ın vize ile imtihanını ve Yunan Adası Kos’ta yaşadıkları kahkaha yüklü macerayı konu alıyor. 'Çakallarla Dans 6'nın senaryosunda tüm seride olduğu gibi Murat Şeker ve Ali Tanrıverdi imzası var.

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