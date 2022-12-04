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'Çakallarla Dans 6' Türkiye turnesine Bursa'da başladı

2 Aralık'ta vizyona giren 'Çakallarla Dans 6' filminin galasının ardından Türkiye turnesinin ilk durağı Bursa'da oldu

'Çakallarla Dans 6' Türkiye turnesine Bursa'da başladı
'Çakallarla Dans 6' Türkiye turnesine Bursa'da başladı
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HABERTURK.COM

Yapımını SugarWorkz-TAFF Pictures’ın üstlendiği, yönetmenliğini Murat Şeker’in yaptığı, ‘Çakallarla Dans 6’ 2 Aralık'ta vizyona girdi.

Filmin, İstanbul'da gerçekleştirilen galanın ardından Türkiye turnesinin ilk durağı ise Bursa oldu. 'Çakallarla Dans 6'nın gösterimine oyuncular; Şevket Çoruh, Mine Kılıç, Ebru Cündübeyoğlu ile senarist Ali Tanrıverdi ve yönetmen Murat Şeker, katıldı.

Bursalıların coşkuyla karşıladığı ‘Çakallarla Dans 6’ ekibi, önce seyircilerle bol bol fotoğraf çekildi ardından filmi birlikte izledi.

FİLMİN KONUSU NEDİR?

Serinin 6'ncı filminde; ‘Çakallar’ın vize ile imtihanını ve Yunan adası Kos’ta yaşadıkları kahkaha yüklü macerayı konu alıyor. ‘Çakallarla Dans 6’nın senaryosunda tüm seride olduğu gibi Murat Şeker ve Ali Tanrıverdi imzası var.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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