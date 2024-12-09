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        Haberler Magazin 'Çakallarla Dans 7', 173 bin kişiyle açıldı

        'Çakallarla Dans 7', 173 bin kişiyle açıldı

        Türk sinemasının en uzun soluklu filmlerinden biri olan 'Çakallarla Dans 7', 173 bin kişiyle açıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.12.2024 - 16:07 Güncelleme: 09.12.2024 - 16:07
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        173 bin kişiyle açıldı
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        Yapımını SugarWorkz-TAFF Pictures’ın üstlendiği, yönetmenliğini Murat Şeker’in yaptığı ‘Çakallarla Dans 7’ yerli sinemaya nefes aldırdı. Türk sinema tarihinin en uzun soluklu serilerinden biri olan ve 2010 yapımı ilk filmden bu yana gişe rekorlarına imza atan ‘Çakallarla Dans’, yedinci filmi ile geçtiğimiz cuma günü vizyona girdi. Hafta sonu toplam 173.851 seyirci tarafından izlenilen ‘Çakallarla Dans 7’ gişeye bereket getirdi.

        Şubat ayından beri tüm hafta sonu seyircisi açısından en yüksek rakama ulaşılan hafta sonunda 11 ay sonra sinemaların yüzü güldü. ‘Çakallarla Dans 7’ seyircilere kahkaha dolu anlar yaşatırken sinemaların da destekçisi oldu. Hafta sonu tüm sinemalarda uzun bir aradan sonra toplam 500 bin seyirci baremi aşıldı.

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        ‘ÇAKALLARLA DANS 7’ BİLETLERİ ÇARŞAMBA HALK GÜNÜNDE İNDİRİMLİ!

        Sürprizlerle dolu ‘Çakallarla Dans’ın 7.filminde İzmir’e gidip kendilerini altından kalkması zor bir maceranın içinde bulan ekip seyircilere birbirinden komik anlar yaşatıyor. Sinemaların halk günü olan çarşamba günü ise ‘Çakallarla Dans 7’ biletleri yarı fiyatına olacak.

        Dünya çapında bir güzellik yarışmasının organizasyonunu üstlenecek olan Çakallar’ın ekibi ‘Dişi Çakallar’ın eklenmesiyle genişliyor. ‘Çakallarla Dans 7’ içinden çıkılması zor fakat bir o kadar da eğlenceli yeni macerasıyla sinema salonlarına imzasını atıyor.

        Murat Şeker ve Ali Tanrıverdi imzalı senaryodan çekilen filmin kadrosunda Şevket Çoruh, Timur Acar, Murat Akkoyunlu, Didem Balçın, Toygan Avanoğlu, Diren Polatoğulları, Rojda Demirer, Doğukan Polat, Ege Kökenli, Hakan Bilgin, Ceyhun Yılmaz yer alıyor.

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        #Çakallarla Dans 7
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