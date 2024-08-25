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        Haberler Magazin 'Çakallarla Dans 7'nin ön tanıtım filmi yayınlandı

        'Çakallarla Dans 7'nin ön tanıtım filmi yayınlandı

        Yapımını SugarWorkz - TAFF Pictures'ın üstlendiği, yönetmenliğini Murat Şeker'in yaptığı 'Çakallarla Dans 7' filminin ön tanıtım filmi yayınlandı

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        Habertürk
        Giriş: 25.08.2024 - 10:03 Güncelleme: 25.08.2024 - 10:03
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        Ön tanıtım filmi yayınlandı
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        İlk filmden beri seyircilerin yoğun ilgisiyle karşılaşan ‘Çakallarla Dans’ serisi, 7'nci filminde de iddiasını sürdürüyor.'Çakallar’ın başına gelecek olaylar silsilesi yine bol kahkahalı ve aksiyonlu olacak.

        Türk sinema tarihinin en uzun soluklu serilerinden biri olan ve 2010 yapımı ilk filmden bu yana ilgiyle izlenen ‘Çakallarla Dans’ın yedincisi İzmir’de çekildi. Dünya çapında bir güzellik yarışmasının organizasyonunu üstlenecek olan 'Çakallar’ın ekibi ‘Dişi Çakallar’ın eklenmesiyle genişleyecek.

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        Murat Şeker ile Ali Tanrıverdi imzalı senaryodan çekilen filmin kadrosunda Şevket Çoruh, Timur Acar, Murat Akkoyunlu, Didem Balçın, Toygan Avanoğlu, Diren Polatoğulları, Rojda Demirer, Doğukan Polat, Ege Kökenli, Hakan Bilgin, Ceyhun Yılmaz yer aldı.

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        #Çakallarla Dans 7
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