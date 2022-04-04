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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Camila Cabello'dan paparazzilere isyan: Karın kaslarım acıdı, nefes alamadım!

Kübalı şarkıcı Camilla Cabello, basına yansıyan bikinili fotoğraflarına yapılan eleştirilerin ardından paparazzilere isyan etti. Cabello, "İçine çekmekten karın kaslarım acıdı, nefes alamadım" diyerek gazetecileri şikayet etti

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  • Camila Cabello: Karın kaslarım acıdı, nefes alamadım!

    Son yıllarda dış görünüşe olan bakış açısı keskin bir değişim geçirmiş olsa da gösteri dünyasının kadın ünlülerine yönelik bu baskı devam ediyor. Eleştirilere maruz kalan isimler arasında şarkıcı Camila Cabello da yer alıyor.
  • Camila Cabello: Karın kaslarım acıdı, nefes alamadım!

    Son olarak Miami'de denizden çıkarken bikinili fotoğrafları çekilen 25 yaşındaki şarkıcı, fotoğraflarının basında paylaşılması sonrası kiloları nedeniyle eleştiri ve yorumlara maruz kaldı.

    Cabello, bu duruma daha fazla dayanamayarak sosyal meyda hesabından rahatsızlığını dile getirdiği uzun bir mesaj yayınladı.
  • Camila Cabello: Karın kaslarım acıdı, nefes alamadım!

    Paylaşımında, plaja her gittiğinden kendisini hazırlıksız ve hassas hissettiğini dile getiren Kübalı şarkıcı, fiziksel görünümü hakkında yapılan eleştirilerin ve sürekli kendisini izleyen magazincilerin hayatını nasıl kabusa çevirdiğini anlattı.
  • Camila Cabello: Karın kaslarım acıdı, nefes alamadım!

    Camila Cabello, Miami sahilinde kendisine küçük gelen bir bikini giydiğini ve nasıl göründüğünü umursamadığını dile getirirken, kendisi hakkında yapılan yorumları gördüğünde üzüldüğünü ifade etti.
  • Camila Cabello: Karın kaslarım acıdı, nefes alamadım!

    Cabello, kendi bedeniyle, kilosuyla, selülitleriyle ya da çatlaklarıyla barışık yaşayan kadınları takip ettiğini vurgulayarak, "Toplumun, 'sağlıklı kadın figürü' hakkındaki düşünceleri  birçok kadın için gerçek değil. Fotoşop uygulamaları, yiyecek kısıtlamaları, aşırı spor, bedeni olduğundan daha farklı gösterecek açılar seçmek hep bir mücadele." dedi.
  • Camila Cabello: Karın kaslarım acıdı, nefes alamadım!

    "KARNIM İÇİNE ÇEKMEKTEN ACIDI"

    Camila Cabello, magazincilerin kendisini devamlı takip ettiğini ve bu nedenle plajda göbeğini gizlemek için içine çektiğini belirterek, "Karın kaslarım acıdı, nefes alamadım, nadiren gülümsedim." ifadelerini kullandı.

    Şarkıcı, o sırada plajda oynayan çocuklara özendiğini belirtti.
  • Camila Cabello: Karın kaslarım acıdı, nefes alamadım!

    "BASININ BULAMAYACAĞI YERE GİDİYORUM"

    Camila Cabello, toplumun kadın bedeniyle ilgili bakış açısının ve görüşlerinin kendisini fazlasıyla etkilediğini belirterek, "Sadece bedensel görüntüye odaklanıp, üstelik ruh sağlığının bundan zarar görmesine neden olup nasıl sağlıktan söz edebilirsiniz, hayattan nasıl zevk alabilirsiniz?" ifadelerini kullandı.

    Cabello paylaşımını, "Şimdi basının beni bulamayacağı yere, havuza gideceğim. Ama çalılıkların arasına bile saklanıyorlar ve yoruldum." sözleriyle tamamladı.
  • Camila Cabello: Karın kaslarım acıdı, nefes alamadım!

    DESTEK MESAJLARI VE YORUM YAĞDI

    Şarkıcının paylaşımına takipçilerinden çok sayıda destekleyici yorum geldi. Takipçileri, Cabello'nun yaşadıklarından dolayı üzgün olduklarını belirterek, bu konuyu açtığı için ona teşekkür etti.

    Bunlardan biri de Matthew McConaughey'in eşi Camila McConaughey'di. McConaughey, şarkıcının paylaşımına "Doğru söylüyorsun." şeklinde yorum yaptı.
  • Camila Cabello: Karın kaslarım acıdı, nefes alamadım!

    "ÇATLAKLARIMIZ VAR"

    Dolgun fiziği yüzünden bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından acımasızca eleştirilen Cabello, daha önce de isyan etmişti. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan şarkıcı, "Bizler normal kadınlarız. Kıvrımlarımız, çatlaklarımız ve göbeğimiz var." ifadelerini kullanmıştı.
  • Camila Cabello: Karın kaslarım acıdı, nefes alamadım!

    "BİZLER GERÇEK KADINLARIZ"

    Kendi vücuduna minnettar olduğunu da belirten Camila Cabelllo, "Kendi çapımda parkta yürürken hakkımda haberler çıkıyor. Aslına normal bir insan gibi yürüyüş yapıyorum. Bedenimle ilgili endişe duymak, benim yapacağım en son şey. Bizler gerçek kadınlarız." şeklinde konuşmuştu.
  • Camila Cabello: Karın kaslarım acıdı, nefes alamadım!

    SÜRPRİZ AYRILIK

    Öte yandan iki ay önce yaklaşık iki yıldır aşk yaşayan Camila Cabello-Shawn Mendes çiftinden beklenmedik bir haber gelmişti. İkili, ayrılık kararı aldıklarını duyurmuştu. Instagram hesaplarından ortak bir açıklama yayınlayan Cabello ile Mendes, hayranlarını şaşırtmıştı.
  • Camila Cabello: Karın kaslarım acıdı, nefes alamadım!

    "ROMANTİK İLİŞKİMİZİ BİTİRMEYE KARAR VERDİK"

    Çift, paylaşımlarında, "Romantik ilişkimizi bitirmeye karar verdik ama insan olarak birbirimize olan sevgimiz her zamankinden daha güçlü." ifadelerine yer vermişti.
  • Camila Cabello: Karın kaslarım acıdı, nefes alamadım!

    İlişkilerine, birbirlerinin en iyi arkadaşı olarak başladıklarını belirten Cabello ve Mendes, bundan sonra da iyi arkadaş olmaya devam edeceklerini dile getirmişti. İkili, ilişkileri sırasında kendilerine gösterilen destek nedeniyle de sevenlerine teşekkür etmeyi ihmal etmemişti.

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