Can Bonomo ile Öykü Karayel'den aşk dolu paylaşım

Giriş: 05.02.2019 - 09:36 | Güncelleme:  

Geçtiğimiz temmuz ayında oyuncu Öykü Karayel'le dünyaevine giren şarkıcı Can Bonomo eşiyle beraber yer aldığı bir karesini sosyal medya hesabından paylaştı

  • 1Can Bonomo ile Öykü Karayel'den aşk dolu paylaşım - Magazin haberleri
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    Öykü Karayel ile iki yıllık aşklarını nikah masasına taşıyan Can Bonomo, önceki gün eşiyle romantik pozunu paylaştı. 

  • 2Can Bonomo ile Öykü Karayel'den aşk dolu paylaşım - Magazin haberleri
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    Başarılı müzisyenin bu Instagram paylaşımı binlerce beğeni aldı. Mutluluklarıyla imrendiren ikilinin fotoğrafına yorum ve beğeni yağdı. 

  • 3Can Bonomo ile Öykü Karayel'den aşk dolu paylaşım - Magazin haberleri
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  • 7Can Bonomo ile Öykü Karayel'den aşk dolu paylaşım - Magazin haberleri
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  • 8Can Bonomo ile Öykü Karayel'den aşk dolu paylaşım - Magazin haberleri
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  • 9Can Bonomo ile Öykü Karayel'den aşk dolu paylaşım - Magazin haberleri
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  • 10Can Bonomo ile Öykü Karayel'den aşk dolu paylaşım - Magazin haberleri
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  • 12Can Bonomo ile Öykü Karayel'den aşk dolu paylaşım - Magazin haberleri
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  • 14Can Bonomo ile Öykü Karayel'den aşk dolu paylaşım - Magazin haberleri
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