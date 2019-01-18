Vakıfbank Spor Kulübü'nün ana destekçisi olduğu Can Dostlar'da Berat Efe Parlar, Esat Polat Güler, Eda Döğer, Dora Dalgıç'a başrollerde Selim Bayraktar, Taha Sönmezışık, Arda Taşarcan, Alperen Efe Esmer, İkra Külahlıoğlu, İlknur Külahlıoğlu, Can Aydın, Duru Hoşver, Damla Ateş, Tuğçe Karabayır, Dilşah Demir, Doğan Akdoğan, Esin Eden, Ali Rıza Tanyeli ve Gökçe Atlas eşlik ediyor. Ünal Yeter ile Onur Atilla ise filmin konuk oyuncuları...

'Can Dostlar'... Çocuklar üzerinden büyüklere mesajlar. 'Çocuklarınızı teknoloji ve iş tutkusuna kurban etmeyin.' 'Çocuklarınız sizin istediğiniz değil kendi istedikleri mesleği seçmelerine yardımcı olun. Aksi takdirde mutsuz bir çocuk yetiştirmiş olacaksınız.' 'Çocuklarınızın içindeki cevherleri görün.' 'Çocuklarınızı başka çocuklarla kıyaslamayın.' 'Çocuklarınızın çocukluklarını yaşamalarına olanak sağlayın. Hayatta bir kez çocuk olunuyor. Siz defalarca olabildiniz mi? Mesajlar bu şekilde sürüp gidiyor. Zaman zaman bir kahkahanın zaman zamansa yanaklardan akan göz yaşlarının içine yerleştirilmiş şekilde...

Kiminin ebeveyni teknoloji ve iş tutkunudur.Kiminin ebeveyni despottur.Kiminin ebeveyni ev kirasını bile ödeyememektedir.Kiminin ebeveyni trafik kazasına kurban gitmiştir.Ne var ki hepsinin ortak noktası çocuk olmaları ve çocukluklarını yaşamak istemeleridir.Bir de mahallenin tek parkının 'Kötü Kazım'ın kontrolü altındadır.Ve o çocukların yaratıcılıklarını ortaya dökme zamanı gelmiştir.

'Güldüy Güldüy Show Çocuk' ekibi bir kez daha bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadı.

Çocuklar ebeveynlerinden ne istiyor? Berat Efe Parlar, Esat Polat Güler, Eda Döğer, Dora Dalgıç, bu soruya bütün akranları adına cevap verdi; - Büyüklerin empati kurmasını. - Mutlu olmak. - Aileleriyle zaman geçirmek. - Sokakta oyun oynamak.

Habertürk 'ten Mehmet Çalışkan'ın Berat Efe Parlar, Esat Polat Güler, Eda Döğer, Dora Dalgıç ile yaptığı röportajın zeminini 'Çocuk hakları' oluşturdu. Diyorlar ki; 'Hangisi çocuklarınızdan daha değerlidir? Teknoloji mi? İş mi? Kişisel hırslarınız mı?

Çocuklar en çok nelere öfkeleniyor?

- Sokakta oyun oynayamamaya.

- Otomobillerin karları eritmesine. 'Zaten ayda yılda bir kar yağıyor' diyorlar.

Ve ekliyorlar; 'Ebeveynlerimiz teknolojik ürünlerle çok zaman geçirdiğimiz için bizlere kızıyorlar. Tamam o zaman. O halde bize sokaklarda oynayabilme şansı verin.'

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Lisesi'nde yönetmenlik üzerine öğrenim gören Berat Efe Parlar, kısa metrajlı ve orta metrajlı filmlerini yazıp yönetiyor.

15 yıllık kariyerinin 10'uncu filminde rol alan Berat Efe Parlar'ın örnek aldığı kişi de Cem Yılmaz.

Kariyerinin Cem Yılmaz'ın kariyerine benzemesini istiyor ve gelecekle ilgili planlarını bu isteğini gerçekleştirme adına yapıyor.



