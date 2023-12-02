Can Gürzap'ın cenaze programı belli oldu
Dün hayatını kaybeden usta oyuncu Can Gürzap'ın cenaze programına ilişkin detaylar belli oldu. 79 yaşında aramızdan ayrılan sanatçı, yarın son yolculuğuna uğurlanacak
Giriş: 02.12.2023 - 13:21 Güncelleme: 02.12.2023 - 13:22
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Dün İstanbul'da hayatanı kaybeden tiyatro ve sinema sanatçısı Can Gürzap'ın cenazesi yarın toprağa verilecek.
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Aort anevrizması nedeniyle vefat eden Can Gürzap için ilk tören yarın saat 10.30'da AKM'de düzenlenecek. Gürzap, Taksim Camii'nde öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası Sapanca Kırkpınar aile mezarlığına defnedilecek.